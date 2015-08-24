美股展望：国内外经济形势迥异 走势或与全球股市背离（更新版）

图为纽约证交所的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

(新增细节)

路透纽约8月23日 - 基金经理和分析师表示，美国股市急跌，拖累标普500指数出现近四年表现最差的一周，这其中更多反映出的是新兴市场的前景，而非第四季的美国企业状况。

RidgeWorth Investments的资产组合经理Alan Gayle表示，中国经济放缓、巴西和智利等拉美国家经济疲弱，以及大宗商品价格下跌，这些因素促使交易员忽略了美国经济数据的改善。

“中国增长疲软催生大量不安情绪，盖过了美国经济稳健、欧盟经济正在增强这些事实，”他说。

美国股指期货周日开盘交易，预示股市周一将延续小幅下滑走势。标普500指数和道指期货ESc1 1YMc1在2030GMT不久前下跌约0.8%，Nasdaq指数期货NQc1则下跌约0.7%。

周日沙特阿拉伯和其他中东股市均大幅下滑，是最晚对油价下跌和中国经济疲软做出反应的市场，但部分投资者认为全球股市已经超跌了。

“市场情绪传染与反应过度的相乘效应正在发酵，”安联(ALVG.DE)首席分析师Mohamed El-Erian上周五对路透表示，他指出美国经济指标与其他国家相背离。

随着美联储下周在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年会拉开序幕，华尔街可能会在本周中段把目光从国际热点转回到国内。

投资者将寻找迹象，以期了解美联储究竟是对全球性问题愈发担忧，还是会继续走在外界普遍预期的9月升息道路上。美国和新兴市场股市可能会出现分化。

美联储表示，升息的决定将取决于就业和楼市等数据的改善。美国成屋销售在7月上升至2007年以来的最高水平。汽车销售也有望成为10年来表现最好的一年。

周三公布的美联储最近一次会议记录显示，联储官员担心“近来的油价下跌和中国经济增长放缓的负面溢出影响，”正是这一细节引发了股市卖盘。

周日韩国和朝鲜举行深夜谈判，以缓和半岛紧张关系，避免一触即发的武装冲突。爆发战争的可能性，或更多全球问题的迹象，可能在未来一周进一步压制美国股市。

富国银行股市策略师Gina Martin Adams认为，中国和巴西等新兴经济体增长放缓打击了与大宗商品相关的公司，但还不足以影响整体标普500指数成份股企业的2015或2016年获利预估。这些公司第二季获利较上年同期增长0.1%，好于预估的下滑3.4%。

能源价格降低应当利好非必需消费品公司，Martin Adams预计今年这些公司获利增长12%，高于她此前预估的增长8%。

共同基金经理也在押注营收主要来自国内市场的公司。根据高盛研究，大型基金都加码业务侧重美国的公司，包括摩根大通(JPM.N)、Union Pacific Corp(UNP.N)、美国运通(AXP.N)和康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)等公司。

Martin Adams预计，未来12个月，在大宗商品价格触底反弹和企业获利回升后，标普500指数将涨至2,222点，较上周五中午触及的1,997点上涨11%。

“市场的走势最终是上涨，”她说。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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