美股一周展望：全球经济相关担忧 或令市场下调第三季业绩预估

美国纽交所外的美国国旗与华尔街路标。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约9月4日 - 在预期美国升息的情形下，新兴市场增长放缓及汇率波动，可能推动市场在本月下修第三季营收和获利预估。

华尔街预计当季标准普尔500指数.SPX成份股整体获利下滑3.4%。据汤森路透数据，今年以来，该指数10个板块中已有九个板块预测下滑。

标准普尔成分股营收当季料下滑2.8%，能源和材料类股大幅下滑领跌。由于企业通常在季末调整财测，预估可能会更不乐观。

“分析师可能在财报季来临之际下调预估。可能会发生的非常快，”纽约Bedford Hills的Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称。

美元指数.DXY本季以来上涨0.8%，上季下滑2.9%。Ghriskey预计美元强势打击美国出口商的比较优势，导致美国跨国企业的营收与获利下滑。

此外，随着中国增长放缓，巴西和俄罗斯衰退，很多海外市场需求可能放缓，也打击营收和获利。

明尼阿波利斯Wells Capital Management首席投资官Jim Paulsen称，由于多数标准普尔成分股企业获利通常会好于预期，他将更多的关注营收；获利可能因削减成本和回购股票的因素而优于预期。

不过Paulsen对下一季不感到乐观。

“在我看来，营收显然将再次让人略感失望，”他称。“如果你观察全球经济状况，看不到良好的营收画面。问题是：‘股市对此已经消化了多少？’”

基本与全球市场无联系的美国通讯板块.SPLRCL，是标准普尔指数中唯一一个第三季营收获利预测都改善的板块。

随着原油大跌，能源板块.SPNY表现最糟糕，目前的预测是获利下滑62%，营收下降33%。

分析师预计材料板块.SPLRCM获利将下滑11.8%，营收下跌10.4%，因大宗商品价格下跌，他们预计大量海外曝险的工业板块.SPLRCI获利下滑4.9%，营收下降5%。

很多投资者希望股市在8月大幅震荡后波动下降。但获利疲软可能让紧张的市场人士再次怀疑股票的估值。

“很多人认为股市将涨回来。如果基本面不支持，将是本财报季一个严重问题，”Paulsen称。(完)

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