美股展望：就业强劲提亮消费前景 零售类股后市看好

图为纽约证券交易所内的一名交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月6日 - 在就业市场走强的背景下，零售商下周将公布财报，这可能帮助零售股板块夺回在最近市场涨势中被科技股抢走的领先地位。

分析师称，定价能力将可能决定谁是真赢家。

有数个迹象预示零售类股将有强劲表现，因最旺销售季即将到来。随着工资上涨，10月就业岗位创今年最大增幅，且假日购物季即将开始之际汽油价格仍保持低位，消费者兜里不差钱，有消费的资本。

“今年进入最后几个月，消费者自我感觉应该相当好，”Wells Fargo Investment Institute的全球股票策略副主管Sean Lynch称。“我们觉得可以为现在到年底期间(股市)小幅上涨做准备了。”

股市从8月底低位攀升的涨势中，除亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)之外，消费类股基本缺席。科技类股.SPLRCT和能源股.SPNY这段时间对标准普尔500指数贡献最大，不过消费股.SPLRCD仍然是年初以来表现最佳的板块，涨幅接近13%。

零售类股.SPXRT表现尤其强劲，今年上涨27%，零售销售增长的预期或推动标准普尔500指数升至5月创下的纪录高位。

最近科技股带动的股市涨势“被批幅度有限，”，Federated Investors投资经理Steve Chiavarone称。

涨势“现在有扩散的能力，我们能看到非必需消费股进一步走强，”他称，他并指出金融股也是推升股市的另一股力量。

期权市场也可以看到消费股将上涨的信号。看涨非必需消费板块的上市交易基金(ETF)(XLY.P)与看跌该板块的ETF数量比为2.5:1，约为一年最高。

**下周将迎来重要企业财报、重要数据**

美国10月零售销售数据将在周五公布，料显示较前月增长0.3%，9月为增长0.1%。

未来一周将公布财报的主要零售企业包括梅西百货(Macy's) (M.N) 、Kohl's (KSS.N)、Nordstrom (JWN.N)以及J.C. Penney (JCP.N)等。

周五公布的10月就业数据强劲，基本被认为利好零售类股，因工人薪资上涨，可能更愿意花钱消费。

“汽油价格下降让消费者手里钱更多，信心更足，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

“现在的主要趋势是站对队伍，”他称。“青少年用品零售商的日子比较不好过，他们似乎输给与Forever 21或H&M等快时尚品牌。”

尽管消费支出能力增强总的来说利好零售商，但可能要打些折扣。

随着10月工资上涨，平均时薪较上年同期上涨2.5%，为2009年7月以来最大增幅。这确认了上周公布的数据，那些数据显示随着就业市场持续趋紧，美国第三季劳工成本有所上升。

工资上涨的压力可能在一些零售商下周公布的财测中有所体现，就像上个月沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)发布获利预警时那样，该公司将下一财年的每股盈余(EPS)下调12%，称薪资上涨正是主要原因。

零售业这个经济部门在过去几年已经习惯了非常低廉的劳工成本，薪资通胀压力上升可能损伤它的利润率。

“未来一两个季度，我们会开始看到劳工成本上升开始真的侵蚀到部分零售商的获利，”BGC Partners资深股票衍生品策略师Jared Woodard称。

“最容易受到冲击的将是不卖打折服装等高利润商品的商店，如T.J. Maxx和Ross Stores等很依赖走量而且需要较多人手的商店，”他称。(完)