分析：美股此波涨势广度强劲 有望支撑标普500指数再攀高峰

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透纽约4月1日 - 根据一连串指向走势偏多的指标，美国股市已经持续七周的涨势看来还有攀升空间，标准普尔500指数有可能刷新去年5月创下的纪录高点。
此波涨势不但成交放量，而且近乎每只指数成分股都在上涨，这些都是偏多讯号。此外，对于一些危及股市牛市的担忧已经减弱，像是美国货币政策迅速趋紧，及中国和其他发展中市场疲势蔓延等。
唯一欠缺的助力仍是企业获利表现，企业获利将必须优于2016年第一季的黯淡预估。
**广度**
当前的涨势可谓根基广泛，自2月股指触底后，还在下跌的个股仅有十几家，这对多头来说可是好消息。
最近一次拥有这种力道的美股涨势，是从8月底展开，然后在11月止步，当时只有微软(MSFT.O)、Alphabet(GOOGL.O)、苹果(AAPL.O)、艾克森(XOM.N)、和亚马逊(AMZN.O)等几只大盘股推升股指。在那波涨势期间，80%的标普500指数成份股持续下跌。
2016年初全球股市动荡在2月11日告一段落，此后到现在标准普尔成分股平均涨幅为15.3%，同期按市值加权的标准普尔500指数上涨12.8%。
“个股平均涨幅大于指数是一个良好的迹象，”芝加哥BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示，通常涨势告终时，上涨个股数量会变少。
**价量齐扬**
截至周四收市为止，纽约证交所触及52周高点的股票超过700家，料将创下至少一年来最高。
此外，纽约证交所个股上扬的同时成交量也随之放大，上涨个股的50日均量触及2011年10月以来最高，而2011年10月则是创下1991年以来标普指数最佳月度表现。
**价高但不致离谱**
与获利相较，公司股价看来偏高，但就过去涨势来看，其股价还有上涨空间。
以未来12个月的获利来看，标准普尔目前市盈率(本益比)为16.6倍。这虽然略高于均值，但还不及去年2月所触及的高点17.4倍。
如果第一季财报比分析师极为悲观的预期要好，则市盈率可能会下降。汤森路透I/B/E/S的数据显示，分析师的预估为，标普500指数成分股公司第一季获利较上年同期减少7%。
获利通常会高于黯淡的预估，因此分析师预估下降也是较容易清除的障碍。分析师预估下降导致市盈率偏高。
**技术性面发出“买入”信号**
一项衡量动能的技术性指标向交易员发出“买入”信号，为15个月以来首见。这个所谓的标普500指数周线图平滑异同移动平均线(MACD)显示正惯性，这可能会为市场走高铺平道路。
“美国股市正接近两年修正周期的尾声，而非长期熊市的开始，”New Albion Partners驻纽约的首席技术策略师Dan Wantrobski本周在投资者报告中说。
他表示，随着市场在“大幅上涨前”获得刺激因素，他预计未来几周波动性依然很大。
当前的涨势受到表现向好的美国数据、中国市场企稳以及油价上涨近50%等因素的支撑。更为重要的是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)对今年升息次数的预期已从四次改为两次。股市涨势要想持续，这些刺激因素必须继续存在。(完)
(编译 孙茉莉/张明钧/汪红英；审校 蔡美珍/郑茵/艾茂林)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
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路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。