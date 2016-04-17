美股展望：财报季高峰将至 冀望企业获利即将否极泰来

2016年4月12日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约4月15日 - 美国企业下周将进入业绩发布高峰期，预计这次将是2009年以来最疲弱的美国企业财报季；但一些人寄望，最坏的情况不过就是如此了。

2015年第三季开始的美企获利衰退之势，料将持续到今年第二季，那时企业获利的下滑幅度为2.2%，好过第一季近8%的预期降幅。

下周财报频至，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)、IBM(IBM.N)、英特尔(INTC.O)等科技巨擘，及星巴克(SBUX.O)、百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)、可口可乐(KO.N)等重要消费性企业，都将公布业绩。

审慎乐观的分析师指出，鉴于油价和其他大宗商品价格温和反弹，美元走软，加上美国经济缓慢稳步增长，预计企业获利有所改善。

若出炉财报果如预期，那将是连续第三季获利下滑、以及连续第五季营收减少。但Richard Bernstein Advisors执行长暨投资长Richard Bernstein表示，未来企业获利应可较上年同期增长。

“只要2015年的景况不再重演就行了，”Bernstein根据历史四个季度数据认为，去年底可能已是获利衰退的谷底。他超配他认为对获利周期敏感的行业--能源、材料、金融和科技。

美国原油价格在每桶40美元左右，远离2月中触及的近26美元低位；美元指数.DXY较一年前下跌3.7%；美国失业率目前则接近八年低点。

获利好转将减轻投资者心头一大隐患，即获利仍处疲弱周期。标准普尔500指数已从年初严重卖压中回过神来，今年迄今累计已上涨1.8%；市盈率(本益比)高于长期均值。

不过，市场尚比2015年5月的高点低了2.5%，且仍有许多疑虑，不容投资人当前过于乐观。美国个人投资者协会(AAII)本周调查显示，仅28%投资者预期未来六个月股价将走高，低于长期均值39%。

据汤森路透数据，分析师目前预期第一季企业获利下降7.8%；高盛的分析师称这还太过乐观。

“第二季企业财测可能是负面的，致使每股盈余(EPS)预测下降。”他们在研究报告中写道。他们指出，标普500成份股约20%企业有意向公布前瞻指引；随着时间推移，下修预期的企业所占百分比愈来愈大，在2015年最后三个月达到83%。”

“随着公司管理团队再次发布新季度财测示警，我们预期，2016年全年度EPS将继续下修。”他们写道。

还让部分投资人担心的是，过去一年标普500企业现金流量减少，使其更难回购股票。股票回购有助拉高EPS。

当然还是有一丝乐观存在：分析师对预估的下修可能即将触底反弹。汤森路透数据显示，从12月初至1月中，分析师对第一季的预估下降了3.1个百分点；但从3月1日迄今，对第二季的预估仅下降0.9个百分点。

“我们认为，(第二季)获利不太可能出现转折，但整体变动率较可能更为温和。”U.S. Bank旗下Private Client Reserve的资深投资组合经理Eric Wiegand说。

标普500企业获利预估及业绩图表：tmsnrt.rs/1Nd4LBU

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