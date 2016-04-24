美股展望：企业获利虽料触底回升 然2016年股价上档空间有限

路透纽约4月21日 - 即使近几日卡特彼勒(Caterpillar)、微软和谷歌母公司等不少知名企业公布令人失望的财报，然自去年秋季以来便挫伤美股的获利衰退情况，仍料将在今年下半年划下句点。

尽管这可望让美股避免重蹈今年伊始的急跌覆辙，然就算获利重回正成长，也不太可能大幅推高股价，而在市场重新接近纪录高位的情况下，如今敲进股票可能都是个难受的押注。

“我没有见到能明确点燃实际经济增长的推动力。我们持续蹒跚前进，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。

在微软(MSFT.O)和Alphabet(GOOGL.O)财报双双不及分析师预期后， 标准普尔500科技类指数.SPLRCT周五创下11周以来最大单日百分比跌幅。

然标普500指数.SPX接近收平盘，且料仍在窄幅区间交投。由于预期企业获利今年充其量只会小升，投资人不愿为此付出很多代价。

标普的未来市盈率为17.8倍，这意谓着未来12个月预估获利中的每1美元，投资人必须支付将近18美元。根据汤森路透Datastream数据，这个未来市盈率是2004年以来最高，且比过去30年来平均的15倍要高出许多。

**获利触底反弹**

标普500企业第一季已公布和预估获利预计较上年同期下滑7.1%，前两季则分别较上年同期减少2.9%和0.8%。今年第二季料将下滑，不过降幅将小得多，缩减为2.3%。

根据汤森路透I/B/E/S数据，第三季和第四季获利则料将增长4.3%和10.3%，使得全年增长率接近2%。

今年以来标普500指数已上涨逾2%，这表示进一步的涨势，将造就更高的市盈率。

“整体来说，某些财报中的获利预估令人失望，而且鉴于大家整体预期是目前正历经低谷，因此该未来预估不如我们预期地那般乐观，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。

微软和Alphabet以市值计分别为第二大和第三大美国企业，其财报逊于预期，步上国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)、英特尔(INTC.O)和耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)的后尘。

然标普500指数已较2月触及的2016年低位上涨逾15%，且较近一年前创下的纪录收盘高位相距不到2%。

“鉴于已有一波大涨，因此对股票要更加谨慎，”Morgan Stanley Investment Management投资经理Andrew Slimmon表示。

“该预估略高于预期，但也确认获利较上年同期的增长极为疲弱。在这个紧要关头，去年的情况可能会重演，即获利同比几乎没有增长。”

下周有超过800家小型至大型企业公布财报，其中最重要的是苹果(AAPL.O)周二公布财报。过去八个财报季中，该股在财报出炉后平均变动4.5%。

下周还将公布财报企业有Facebook (FB.O)、3M (MMM.N)、MasterCard (MA.N)、 联合技术(United Technologies)(UTX.N)、联合包裹(优比速,UPS (UPS.N)及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)。(完)