美股展望：标普500指数高位周年临近 但突破该纪录的希望渺茫

2016年2月29日，图为在纽约证交所内工作的一名交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约5月13日 - 标准普尔500指数触及高点一周年临近之际，最近这波涨势停滞，未能突破重要水平，促使一些人押注下跌，至少短期会下跌。

这波从2月中旬开始，在4月底结束的涨势，推动标准普尔500指数逼近去年5月21日创下的纪录收盘水平。以成分股未来一年的每股盈余计算，标普500的本益比接近17倍，与处于上述峰值时一样高。

带动最近这波涨势的个股数量多于一年前，技术分析师和看重基本面的人士都认为这是正面的。然而这并不足以推动标普指数刷新高位。

4月时标普500触及年内高位2,111点，较2月中旬触及的两年低位上涨近17%。

“好像每次涨到这，市场就后继乏力，投资者开始担心估值，”研究公司Bespoke Investment Group联合创始人Paul Hickey称。

他表示，估值不是卖出的唯一原因，但“很难找到进一步买进的理由”。

Hickey称，获利需要赶上估值，根据汤森路透I/B/E/S整理的最新估算，多数分析师预计下半年才能追上。

周五时估算第一季获利下滑5.4%，此时标准普尔500指数90%的成分股公布了业绩。营收料同比下降1.9%。第二季财报季将在7月开始。

**底线**

技术分析师认为在2,100点阻力强劲，或者说有强力卖压。该指数在8月和12月都曾在该水平附近徘徊，随后出现两位数的百分比跌幅。三周前该指数又未能突破该水平，促使市场预期再次出现一波大跌。

“突破该点位，需要周线连续收在2,100点上方，”BTIG首席技术分析师Katie Stockton称。“势头尚未形成，所以我在关注下档。”

她的技术分析显示，当标普500接近2,000点时，首先会出现买家接盘，在1,925至1,950区间会有更强力的支撑。

“这里就是我认为修正会出现的点位。低点需要比2月时高；这或许是迈向真正回升的第一步。”

回升的另一个支柱可能已经形成，体现在涨势的普遍性上。在去年5月标准普尔创下高位当周，纽约证券交易所(NYSE)近550股触及12个月高位。过去七周中的六周，尽管标普500下跌逾1%，但有更多的个股触及新高。

“涨势进行了整理，市场正在追赶自己，”Bolton Global Asset Management首席技术分析师Bruce Zaro称。

Zaro称尽管他认为“尽管(标普500)可能短暂触及名义新高，”但市场最终可能因为11月8日美国总统大选临近的不确定性而下跌。

“选举结束后走势会稳定得多，”他称。(完)