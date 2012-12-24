展望：财政悬崖让华尔街假期难安

路透纽约12月21日电 - 华尔街交易商即将收工度假.

在通常安静的一周,交易商可能很惶恐不安,因华府可能不能达成协议,6,000亿美元的增税和减支明年初开始执行.很多经济学家预测,"财政悬崖"将把经济拉回衰退.

美国共和党众议员周四表示,众议院议长贝纳因票数不足决定取消对共和党"财政悬崖"税收提案的投票,给未来的磋商带来不确定性.

但市场仍具有韧性.周五华尔街下跌,也未能阻挡标准普尔500指数录得四周来最佳一周走势.

"市场好像没有受此影响,"BMO Asset Management首席市场分析师Sandy Lincoln称.

"市场基本上仍然认为会达成一些协议,"他称.

若下周有进展,将是短期框架.周一市场开市半日,国会休会,周二市场休市.华尔街周三恢复交易,但下周余下时间交投料清淡.

美国三大股指本周录得涨幅,道琼工业指数.DJI上涨0.4%,标准普尔500指数.SPX上扬1.2%,Nasdaq指数.IXIC上涨1.7%.

今年以来股市亦录得强劲涨幅,2012年仅剩五个交易日时:道琼工业指数上扬8%,标准普尔500指数攀升13.7%,Nasdaq指数上涨16%.

**可能有点疯狂**

下周股市交投量料大幅下降.去年最后五个交易日均交易量较2011年其他时间下降约49%,纽约证券交易所(NYSE),Nasdaq和NYSE MKT最后五个交易日仅略多于40亿股易手,2011年日均为79亿股.

若这种趋势重演,交易商等待财政悬崖谈判,低交投量将使波动性增加.

"我猜这周交易量低.除了财政悬崖之外,占据头条的消息不多,"Schaeffer's Investment Research资深股市分析师Joe Bell称.

"很多人已经准备度假,由于有可能有大新闻,所以市场波动可能加剧."

下周经济数据可能难以左右市场,除非偏离预期太多.不过若数据保持最近好于预期的趋势,股市将获得强劲基本面支撑.这样一来,即便财政悬崖谈判不决,也可能避免过度抛盘.

过去几个月小盘股和中盘股走势好于大盘股,说明投资者对美国经济的人气转变.标准普尔中型股400指数.MID攻克一技术面关口,连续第二周收在1,000点上方.

"我们认为,中型股表现突出以及突破该技术水平,对整体市场是强劲信号,"Bell称.

这种转变的证据可能是国防板块的大涨.该板块料受到冲击,因国防支出是预算谈判的一个重要部分.

假日过后,周三将迎来标准普尔/Case-Shiller房价指数,料显示连续第九个月上扬.

周四的初请失业金人数料基本保持前周水平,预计为36万人.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)

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