美国股市跳升 受非农就业报告提振

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透5月8日 - 美国股市周五收涨逾1%，因美国就业数据强劲，显示经济成长重拾动能，但尚不足以引发美国联邦储备委员会(FED/美联储)将早于预期升息的预期。
美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重拾动能，美联储仍可能在今年升息。
“市场欢迎就业数据。该报告再好不过了，”BMO Private Bank首席投资长Jack Ablin说，“数据尚不足以引发美联储提早升息的预期。”
美国劳工部周五称，4月非农就业岗位增加22.3万，失业率下降0.1个百分点，至2008年5月以来最低，且就业市场的参与率也提高。3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月以来最低。
“毫无疑问，3月月数据修正的幅度很大。但我认为，这和大部份已公布的数据一致。经济成长有所放缓，就业创造略为缓慢，”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。
本周美股走势震荡，投资者担心美国股市估值，且对利率的关注增加。
道琼工业指数.DJI收涨267.05点，或1.49%，至18,191.11点；标准普尔500指数.SPX上升28.10点，或1.35%，至2,116.10点；Nasdaq指数.IXIC上涨58.00点，或1.17%，至5,003.55点。
上一次三大股指均录得逾1%的升幅是在5月1日。
本周，道指上涨0.9%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数微跌0.04%。
过去六年美国超低的借贷成本燃点股市涨势，市场参与者在考量，如果美联储开始升息，美股将如何表现。目前美股市盈率处于历史高位。
StarMine数据显示，标普500指数市盈率为17倍，高于10年平均市盈率中值15倍。
目前道指离3月初触及的纪录最高收位相差0.53%，标普500指数和4月触及的纪录最高收位只差0.08%。Nasdaq指数和4月24日创下的纪录最高收位相差1.74%。
梅西百货(M.N)、Nordstrom Inc (JWN.N)和Kohl's Corp (KSS.N)等大型零售商将在下周公布业绩，劳工支出将是主要关注点。
周五，标普500指数10大类股全部大涨，医疗保健指数.SPXHC跳涨1.62%，是升幅最大的板块。
微软(MSFT.O)大涨2.25%，报47.75美元，因路透周四报导，两位知情人士表示，微软目前并未考虑收购云计算软件公司Salesforce.com。Salesforce.com (CRM.N)周五急跌2.85%，报72.40美元。
美国线上(America Online)AOL.N公布的营收高于分析师预期，股价暴涨10.23%，报43.42美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约66亿股，低于过去五日日均成交量68亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,468和604家，比率为4.09:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,737和1,023家，比率为1.70:1。
有23只标普500指数成份股触及52周新高，2只成份股触及新低。有71只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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