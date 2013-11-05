美国个股表现分化 会选才会赢

路透纽约11月4日 - 现在是选股的好时候。

基金追踪机构晨星(Morningstar)数据显示，今年在由活跃基金经理人管理的美国基金中，约有57%的表现优于指标股指。这是自2009年以来该行业的最佳战绩，比例远高于通常的37%。

选股人取得不俗成绩，部分原因是股市在逾四年来集体上涨之后表现开始出现分化。随着过去几周美国企业发布最近一季财报，这种分化变得更加明显。

第三季有近69%的企业财报优于分析师预估，这很常见。但这一次表现落后的企业并不集中在任何特定板块。每一类股都有自己明显的短板。

就以科技类股为例：汤森路透数据显示，迄今已公布财报的55家科技公司中，有84%超过获利预估。但投资者将IBM(IBM.N)股价压至两年低点，因其营收表现疲弱，而数家芯片制造商在发布令人失望的财测后，股价也遭冲击。

CantorFitzgerald的研究报告显示，衡量个股与股指表现关联程度的隐含相关性指标，在2011年触及峰值以后已降至2007年10月以来最低。这意味着与以往多数股票回报接近股指回报的局面不同，个股表现的分化差异非常明显。

从中可以看出投资者在甄选好股和差股，也可看出牛市开始精力不济。标准普尔500指数自2007年写下纪录高位以来，今年连续33次创新高。而目前被打压个股的数量减少，导致股市迅速窜升的机率降低。

基金经理人不再寻求让人惊呼的低价股，反而专攻经营良好的企业，这类企业有永续经营的优势，且在景气不佳时股价也能守住，然而目前似乎不太可能见到。

“最终在复苏阶段进行一段时间后，最终会开始见到筛选的过程，而在这当中执行力较强的企业一定会引起更多的关注。一般常见的‘类股交易’策略也不太管用，你必须更加仔细，”Ridgeworth Large CapGrowth基金(STCIX.O)经理人Michael Sansoterra表示。

**财报季讯息**

企业表现的差异愈来愈大有不少原因。过去四年来，企业受惠于景气转好，一些企业有能力买回股票，并提高股利来为股价加分，即使其营运表现不如人意。

美联储的经济刺激计划也有助于让次级企业发光。

如今，第三季财报透露出哪几家企业的营收前景和利润较强或较弱，挑剔的投资经理人正拥抱较强的企业，并远离那些疲弱的企业。

举例而言，航空业者United ContinentalHoldings(UAL.N)因高成本和上座率低，财报不及分析师预期，股价在10月24日一度大跌4%。摩根大通、RaymondJames及Evercore Partners的分析师全都调降该公司展望，指称当其他航空公司的营收成长之际，UnitedContinental的财报却不佳。

Delta Air Lines(DAL.N)和SouthwestAirlines(LUV.N)的股价持续上涨，因商务旅游回升且竞争较不剧烈。Delta股价今年迄今大涨123%，UnitedContinental则涨45%。

**操作难度变大**

基金经理人抱怨称，想在股海中找到隐藏的宝石越来越难，因为前景看好的公司股价已高，没有明显获利空间。

“市场已经向上，所以现在越来越难操作了，你得避免为成长而付出过高代价，”T. Rowe Price旗下Blue ChipGrowth基金(TRBCX.O)及其他大型股基金的资产配置专家CraigWatson说。该基金规模为198亿美元，今年涨幅已有32.5%，涨幅较标普500指数多出约7个百分点。

Watson说，他的Blue ChipGrowth基金仍然增加亚马逊持仓，虽然这支股票今年已上涨43%，但其经营强健及获利潜力仍使其到青睐。

FAM Value Fund(FAMVX.O)共同管理人JohnFox表示，追求收益的投资人涌向股市，已然拉高股价估值。他称，该基金持有42支股票，今年仅新增四支股票部位，反观2011年股市下跌时，该基金在“数周之内”就新增12支股票持仓。该档基金规模为9.02亿美元，今年以来涨幅为28%，涨幅较标普500指数多出2个百分点。

Fox最近买进的股票，为今年涨了25%的商业地产开发商Forest City EnterprisesInc(FCEa.N)。Fox喜欢该公司计划出脱部分资产并聚焦纽约及华盛顿特区的高端市场，他估计这支股票料将从当前的20.26美元跳涨15%。

掌管5.30亿美元、今年来涨幅30%的Smead Value Fund的基金经理人BillSmead，则乐观认为美国楼市上涨将持续推升股市。比如说，他就增加持有持迪士尼(WaltDisney)(DIS.N)，因为他认为房屋价格上升，可望促使更多家庭到迪士尼乐园度假。迪士尼股价今年上涨了37.8%。

不过，他却希望市场会出现像过去几年一样的震荡和修正。

“我不喜欢看到电视上到处在谈论股市有多棒，”他说。“在精心挑选股票时，不希望有这类事情来干扰。你比较希望见到大家的看法跟你不一样。”(完)

(编译 艾茂林/戴素萍/李婷仪 审校 侯向明/田建华/张明钧)

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