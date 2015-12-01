美股上涨 受助于医疗保健类股上扬和汽车销售强劲

路透纽约12月1日 - 美国股市周二上扬，12月交易迎来了开门红，因医疗保健和消费类股反弹，且汽车销售数据暗示11月经济成长强劲。

标普医疗保健指数.SPXHC升1.7%，非必须消费类指数.SPLRCD涨1%，两者皆扳回了周一的跌势。

UnitedHealth Group(UNH.N)股价急升3.1%，报116.26美元，此前公司执行长为公司可能退出奥巴马总统的医疗保险计划进行辩护。Anthem (ANTM.N)股价跳涨4.2%，报135.82美元。

美国11月汽车销售强劲，2015年销售或创纪录高位。福特汽车(Ford)(F.N)涨1.6%，报14.56美元，但通用汽车(GM.N)仅上涨0.2%，报36.26美元。

标普零售类指数.SPXRT涨1%，亚马逊(AMZN.O)上涨2.1%，报679.06美元。

“我们感觉消费者在购买，尽管不是通过传统实体店，网络星期一业绩明显好于黑色星期五，圣诞节还没到，这些在今天的股价中有所反映，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

道琼工业指数.DJI上扬168.43点，或0.95%，至17,888.35点；标准普尔500指数.SPX收高22.22点，或1.07%，至2,102.63点；Nasdaq指数.IXIC上扬47.64点，或0.93%，至5,156.30点。

数据显示，美国10月建筑支出增长强劲；但另外的一份报告并不乐观，美国11月制造业萎缩，为三年来首见。

投资者在下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议前密切关注经济数据，因美联储将在下周会议上决定是否进行近10年来的首次升息。

本周的主要经济数据是周五的11月非农就业报告，预计将显示增加20万个就业岗位，分析师称，若数据强劲，最终将为本月升息提供保证。

投资者还在等待周四欧洲央行的会议，普遍预计该行将扩大万亿欧元购债计划。

在纽约证交所，上涨和下跌家数分别为2,183只和899只，涨跌比例为2.43比1；Nasdaq市场有1,629只上涨，1,185只下跌，涨跌比例为1.37比1。

标普500指数26只个股录得52周新高，五只录得新低；Nasdaq指数有114只录得新高，65只录得新低。

根据汤森路透数据，美国证券交易所有69亿股换手，略高于过去20个交易日的日均水平68亿股。(完)