美股标普500指数年内收在平盘上方 强劲经济数据推高节前股市

* 标普500年内转至平盘上方,并录得连续第四天上涨

* 数据显示美国经济呈温和增长

* 美国国会批准延长薪资税减税

* 道指上涨1%,标普500涨0.9%,Nasdaq上扬0.7%

路透纽约12月23日电---标准普尔500指数周五收涨,年内转至平盘上方,并且是过去四周中第三周收涨,此前一系列意外强劲的数据公布後,股市延续涨势.

标普指数已连升第四天,涨幅达到近5%,令其转至平盘上方,但成交量仍呈季节性清淡.

投资者称,近期美国经济数据改善,以及季节性因素推高股市,同时美国国会通过将薪资税减税延长两个月,也为市场增加了乐观情绪.

美国11月新屋销售升至七个月高位,新屋供应为五年半最低,令该行业呈现反弹希望.

非必须消费类股.GSPD和信息科技类股.GSPT均上涨1.1%,是涨幅最大的板块之一.公用事业类股表现相对落後,微涨0.7%.

"数据呈现改善,也相应地推高了投资者人气,为市场注入了信心."Mayflower Advisors管理合伙人Lawrence Glazer称.

标准普尔500指数小幅升穿200日移动均线,8月时该水准遭跌破後被证明难以保持.不过,假日季低迷的成交量反映出投资者对走势颇谨慎.

美国国会批准将1.60亿工人的薪资税减税延长两个月,该减税措施原定在12月31日到期.这一决议为市场移除了阻力.

道琼工业指数.DJI收涨124.35点,或1.02%,至12,294.00点;标准普尔500指数.SPX收升11.33点,或0.9%,至1,265.33点.Nasdaq指数.IXIC上扬19.19点,或0.74%,至2,618.64点.

本周道指收涨3.6%,标准普尔500指数攀升3.7%,Nasdaq涨2.5%.

在圣诞长周末假期前,市场成交清淡,这可能会导致下周市场波动加剧.纽约证券交易所(NYSE)交易时间与往常一样,但债市提前到1900GMT收盘.

Performance Trust Capital Partners的交易员Brian Battle就人们对近期走势解读过多发出警告.他称,自己带着谨慎的心情迈入新年,因欧债危机悬而未决,经济成长依旧疲弱,而且美国总统大选即将拉来帷幕.标准普尔500指数今年表现最差的类股--金融类股指数.GSPF可能将继续面临波动性加剧的情况.

SunPower (SPWR.O)涨2.6%至6美元,此前这家太阳能电池板制造商达成协议,将收购竞争对手--道达尔(TOTF.PA)旗下的Tenesol.与此同时,道达尔收购1,860万股SunPower股票,以提高持股比例至约66%.

Rambus(RMBS.O)股价跳涨12.2%,至8.21美元.该公司称,已与BroadcomBRCM.O签署了一项专利授权协议,解决了之前所有关於其科技的诉讼.

标准普尔表示,WPX Energy(WPX.N)将取代CompuwareCPWR.O成为标准普尔500指数成分股,而後者将取代Exterran HoldingsEXH.N成为标准普尔MidCap 400指数成分股.

此外,Exterran将取代Skyline(SKY.N)成为标准普尔SmallCap 600指数成分股.以上调整均将在12月30日(周五)收盘後生效.

Compuware跌0.2至8.31美元,Exterran跌3%至9.25美元,Skyline跌6%至4.41美元.

NYSE逾三分之二的股票收高,Nasdaq约51%的股票收高.(完)

--编译 洪曦/许娜;审校 母红

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