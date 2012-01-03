美股收升 受益於全球经济增长迹象

* 美国12月制造业以六个月最快速度扩张,新订单分项指数上升

* 金融和材料股领升美股

* 道指收升1.5%,标普500指数收涨1.6%,Nasdaq指数扬升1.7%

路透纽约1月3日电---美国股市周二收涨,投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存.

标普500指数收在去年10月底来的最高位,因在新一年有现金在手的交易商对德国和中国经济数据优於预期感到鼓舞.

美国经济数据显示,11月建筑支出和制造业活动均优於预期,巩固了市场的正面回应.

"美国以外的国家公布一些良好的经济数据,且人们有现金在新一年投资,所以推动股市上升,"OakBrook Investments首席交易商说,"开局良好,但我们将不得不等着看趋势将如何."

成交量低於正常水平.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为70亿股,低於去年日均78.4亿股的水平.

纽约证交所的涨跌股数量之比超过16:5,Nasdaq市场涨跌股之比约为14:5.

曾在2011年走势落後的原材料和金融类股周二领涨,KBW银行类指数.BKX升3.3%;U.S. Steel(X.N)劲扬6.5%至28.17美元,该股市值在2011年缩水逾一半.

路透在12月访问的策略师预计,标准普尔500指数在2012年底将达到1,340点,年度涨幅为6.6%.标准普尔500指数2011年微跌0.003%.

美国供应管理协会(ISM)公布,12月制造业指数为53.9,表明制造业增长加速至去年6月以来最强劲的水平;美国商务部亦公布,11月建筑支出增长1.2%至8,071.1亿美元,为约18个月的最高水平.

标准普尔500指数在2011年的部分领跌个股在周二反弹.但去年道指涨幅最大成分股之一麦当劳(McDonalds)(MCD.N)下挫1.5%,至98.84美元.

First Solar(FSLR.O)跳升6%至35.79美元,该股在2011年暴跌74%;Netflix(NFLX.O)劲扬4.3%至72.24美元,该股去年亦狂跌逾60%.

道琼工业指数.DJI收高179.82点或1.47%,至12,397.38点;标准普尔500指数.INX升19.46点或1.55%,报1,277.06点;Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨43.57点或1.67%,至2,648.72点.

美国股市上涨从股指期货大幅跳涨得到预兆,因周末出炉的数据显示,全球最大金属消费国--中国12月制造业采购经理人指数(PMI)升至50.3,表明中国避免了经济萎缩.

另一个提振投资者情绪的是,德国12月经季节调整的失业人数减少2.2万至288.8万,降幅超过预期.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)的上月会议记录显示,许多联邦公开市场委员会委员认为,经济状况可能为进一步放宽货币政策提供了"很好的"依据.随後美国股指守住了早先的涨幅.(完)

--编译 利棣儿/肖群英; 审校 张荻/程琳

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