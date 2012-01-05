美股标普500和Nasdaq指数小幅收涨

* 银行股连涨第三日,本周迄今累积上扬6%

* 科技股推高Nasdaq指数

* 道指收平,标普500指数小涨0.3%,Nasdaq指数上扬0.8%

路透纽约1月5日电---美国股市标普500和Nasdaq指数周四收涨,银行股领涨,但欧洲股市走势再度挣扎,显示投资者押注相对强劲的美国经济将扶助美股表现超越其他国家和地区的股市.

市场总体涨势不大,但银行股连涨第三日,受助于强於预期的美国经济数据.美国金融股仍未受欧洲银行股的影响,因投资者认为美国借贷增长的潜力更大,这可能抵消对欧债危机的担忧.

KBW银行指数.BKX上扬2.2%,令本周涨幅扩大至约6%.美国银行(BAC.N)跳升8.6%,报6.31美元.

Wells Fargo Funds Management驻纽约的首席股市策略师John Manley表示,"有迹象显示楼市可能企稳,美国的银行或受此扶助."

交易商最初关注欧洲银行股在意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)的带领下大跌.该股本周迄今重挫逾30%,之前该行以大幅折让供股以增强其资产负债表.

其它欧洲银行股下挫,该地区银行类股指数.SX7P大跌3.24%.

不过Manley警告,去年令一些银行股成为表现最差个股的问题仍然存在.

银行股"在非常长的时期能够表现得不错,它们估值低廉,但是令它们股价偏低的原因不会马上消失."他说.

道琼工业指数.DJI下跌2.72点或0.02%,至12,415.70点.标准普尔500指数.SPX上涨3.76点或0.29%至1,281.05点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨21.50点或0.81%,收报2,669.86点.

周四的数据指向美国经济走坚.民间部门就业人口和一周初请失业金的数据均好於预期.此外,美国12月服务业增速也快於预期.CMN-ECI-US

标准普尔500指数连续第三日收在200日移动均线上方,为五个月来首见.不过相对较低的成交量可能会损及积极的技术面.

纽交所、Nasdaq、美国证券交易所约有72亿股换手,去年的日均交易量约为78.4亿股.(完)

--编译 母红/王洋;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。