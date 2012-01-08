美股新年首周迎来开门红 受益於经济加速复苏

* 亚马逊和Netflix上涨

* 市场担忧意大利和西班牙公债收益率上升

* 道指收低0.45%,标普500指数跌0.25%,Nasdaq指数上扬0.16%

路透纽约1月6日电---美国股市三大股指在2012年第一周录得上涨,尽管周五道指和标普500指数收跌,美国12月失业率跌至近三年低位的消息未能激发投资者买兴.

新年伊始美国股市重温熟悉的旋律,美国经济加速复苏的迹象使人们的关注焦点有些远离欧债危机.

"一周来欧洲的消息都是负面的,而美股本周收升,在这样的背景下,我认为确实表现不错,"Harbor Advisory Corp首席投资长Jack de Gan称.

本周,道指收升1.2%,标普500指数上扬1.6%,Nasdaq指数劲升2.7%,多数升幅来自与经济增长密切相关的景气循环类股.

本周涨幅最大的是KBW银行股指数.BKX,其劲升5.7%,而欧洲银行股指数.SX7P大跌2.7%,两者形成鲜明对比.

本周的数据描绘了一份亮丽的就业,楼市和零售市场画面,显示2012年成长加速.周五稍早公布的12月政府非农就业报告是最新一个强於预期的经济数据.

周五,道指和标普500指数小幅收低.对意大利和西班牙公债收益率上扬,以及中东地区石油供应可能中断的担忧据称给了投资者稍作喘息的理由.

下周意大利和西班牙将标售公债.在此之前的谨慎情绪推动意大利指标公债收益率升穿7%,而10年期西班牙公债收益率也升至5.758%.

美国市场对於部分欧元区国家借贷成本不断攀升的担忧令周四和周五的买兴受限.

"本周稍早市场迸发出很多的火花,但随着周末临近,对欧洲和伊朗的担忧令市场出现一些不安情绪,"辛辛那提U.S. Bank Wealth Management的地区投资经理Jim Russell表示,"感觉到市场有些疲惫."

道琼工业指数.DJI下跌55.78点,或0.45%,至12,359.92点;标准普尔500指数.SPX下滑3.25点,或0.25%,至1,277.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬4.36点,或0.16%,至2,674.22点.

成交仍然清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.

百思买(BBY.N)劲扬3.3%,报24.22美元,该公司维持本会计年度获利预期不变.

亚马逊(AMZN.O)和Netflix(NFLX.O)扶助提振Nasdaq指数和标普500指数的非必需消费品分项指数.GSPD.亚马逊收涨2.8%,报182.61美元.Netflix大涨8.8%,报86.29美元,本周收涨近25%.

美国最大的铝生产商美国铝业(AA.N)回落2.1%,报9.16美元,之前该公司表示,将削减全球炼厂的产能,因金属价格大幅走低.许多华尔街分析师料该公司下周将公布第四季录得亏损.

纽约证交所涨跌股之比为约7:8,Nasdaq市场为约5:6.(完)

--编译 余春红/母红;审校 利棣儿

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