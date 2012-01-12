美股标普500指数连续第四日收高 後市料难续升

* 美国一周初请失业金人数上升,零售销售仅增长0.1%

* 雪佛龙发布获利预警後,能源股受到拖累

* 道指收涨0.2%,标普500指数升0.2%,Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约1月12日电---美国股市周四收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难扩大涨幅.

美国第二大石油公司雪佛龙(CVX.N)表示第四季获利将远低於前季,此後能源类股涨势受抑.雪佛龙跌2.6%,报104.97美元,对道琼工业平均指数构成最大拖累,标准普尔能源股指数.GSPE下挫0.9%,在标普各类股指中跌幅最大.

标准普尔500指数已连续四日收高,期间累计上涨1.4%,不过周二以来涨幅仅0.3%,因投资者寻找美国经济改善,企业获利稳健及欧债危机解决取得进展的更多有力证据.

分析师亦指出,在1,300点附近面临技术阻力.

"美股可能陷入盘整格局,因有两个很强的因素彼此牵制.目前美股基本面并不特别出色,市场会酝酿一年左右的时间,然後略微好转,"Mogavero, Lee & Co.执行长Doreen Mogavero指出.

"有关市场走势的观点分歧令美股上下两难,显得有些胶着."

道琼工业指数.DJI收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点;标准普尔500指数.SPX收涨3.02点,或0.23%,至1,295.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬13.94点,或0.51%,至2,724.70点.

摩根大通(JPM.N)将於周五公布业绩,为首家公布财报的美国主要银行.投资者将从该公司财报中寻找支持近期银行股上涨的佐证.KBW银行指数.BKX今年已累计扬升近11%.

"美股有效突破目前整理格局需要三个板块走强,分别是金融股、科技股和能源股,"Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn称.

"在周五上午摩根大通公布业绩前,投资者并未大举买入金融股,随後高盛(Goldman Sachs)将公布财报,届时我们将了解是否两家公司业绩足以推动美股取得突破."

在欧元区方面,西班牙和意大利公债标售结果强劲,鼓舞投资者,并推动公债收益率下降.意大利将於周五再度发债.

但美国12月零售销售增幅为七个月来最疲弱水平,上周初请失业金人数上升,令美国经济复苏的乐观情绪减弱.此前出炉的一连串强劲经济数据曾刺激复苏预期.

个股方面,Multi-Fineline ElectronixMFLX.O跳涨18%,至25.40美元,此前该电子电路板生产商的初步季度净营收数据好於预期.

娱乐场运营商Wynn Resorts(WYNN.O)下跌1.9%,至109.80美元,因公司主要股东暨副董事长Kazuo Okada起诉该公司,称尽管他一再申请,但公司阻止其审阅业务账目.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场交投温和,总成交量约为66.6亿股,略低於67亿股的今年日均成交量.

纽约证交所涨跌股数分别为1,820和1,147家,Nasdaq市场为1,524和957家.(完)

--编译 于春红/肖群英;审校 吴云凌/徐文焰

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