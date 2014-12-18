调查：2015年美国股市料将上涨 油价和美联储政策因素影响较大

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透12月17日 - 路透调查显示，美国股市料将在2015年上涨，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景的担忧，被油价下挫将提升消费者支出的希望所抵销。
过去一周路透对48名分析师的调查结果显示，标普500指数.SPX到2015年年中和年末料将分别涨至2,103点和2,200点。
这意味着，该指数2015年年末将较12月16日收盘的1,972.74点累计上涨近12%。果真如此，该指数年线就将连续第四年实现上涨。
道琼工业指数.DJI料将在2015年年中和年末分别涨至18,500点和18,858点，较周二收盘17,068.87点的涨幅分别为逾8%和10%。
外界广泛预计，随着美国经济改善，且已实行数年超常规货币政策以扶持市场和经济后，美联储将于明年年中加息，以抵御通胀风险。
“2015年市场将面临能否承受升息影响的重大考验，”纽约梅隆财富管理公司首席投资长Leo Grohowski表示。
“我们认为市场将成功渡过这一关，但我们也要想想美元走强的影响，以及如何相应调整头寸。我们还必须关注油价走势。我们认为油价很快会见底，如若不然，能源板块可能会面临困难，”Grohowski说。
投资者担心，美元上涨可能会削弱美国公司的海外竞争力。美元.DXY自5月以来已累计上涨了11%左右，触及2009年年初以来最高水平。
很多策略师认为，明年有些板块将带动股市上涨，如医疗保健、金融、科技和非必需品消费等。
油价自6月以来累计下跌了逾40%，投资者希望，消费者将节省下来的汽油钱用于其他开支，从而提振非必需品消费和科技产品板块。
低油价虽然受到消费者欢迎，但却会给很多能源企业带来不利，使这些企业获利承压，有时还会导致新项目支出放缓。
投资者对美国2015年经济前景持乐观看法，但很多人也对全球风险表示忧虑。他们担忧欧洲和日本的经济疲弱势头、俄罗斯与乌克兰政治僵局，以及中东的暴力局面。
“虽然我们的经济向好，我们的消费者力量增强，但这并不意味着海外的情况也会好转。我对海外市场比较担心，有可能使我们经济复苏脱轨的重大风险都来自海外，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
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