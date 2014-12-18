调查：2015年美国股市料将上涨 油价和美联储政策因素影响较大

路透12月17日 - 路透调查显示，美国股市料将在2015年上涨，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景的担忧，被油价下挫将提升消费者支出的希望所抵销。

过去一周路透对48名分析师的调查结果显示，标普500指数.SPX到2015年年中和年末料将分别涨至2,103点和2,200点。

这意味着，该指数2015年年末将较12月16日收盘的1,972.74点累计上涨近12%。果真如此，该指数年线就将连续第四年实现上涨。

道琼工业指数.DJI料将在2015年年中和年末分别涨至18,500点和18,858点，较周二收盘17,068.87点的涨幅分别为逾8%和10%。

外界广泛预计，随着美国经济改善，且已实行数年超常规货币政策以扶持市场和经济后，美联储将于明年年中加息，以抵御通胀风险。

“2015年市场将面临能否承受升息影响的重大考验，”纽约梅隆财富管理公司首席投资长Leo Grohowski表示。

“我们认为市场将成功渡过这一关，但我们也要想想美元走强的影响，以及如何相应调整头寸。我们还必须关注油价走势。我们认为油价很快会见底，如若不然，能源板块可能会面临困难，”Grohowski说。

投资者担心，美元上涨可能会削弱美国公司的海外竞争力。美元.DXY自5月以来已累计上涨了11%左右，触及2009年年初以来最高水平。

很多策略师认为，明年有些板块将带动股市上涨，如医疗保健、金融、科技和非必需品消费等。

油价自6月以来累计下跌了逾40%，投资者希望，消费者将节省下来的汽油钱用于其他开支，从而提振非必需品消费和科技产品板块。

低油价虽然受到消费者欢迎，但却会给很多能源企业带来不利，使这些企业获利承压，有时还会导致新项目支出放缓。

投资者对美国2015年经济前景持乐观看法，但很多人也对全球风险表示忧虑。他们担忧欧洲和日本的经济疲弱势头、俄罗斯与乌克兰政治僵局，以及中东的暴力局面。

“虽然我们的经济向好，我们的消费者力量增强，但这并不意味着海外的情况也会好转。我对海外市场比较担心，有可能使我们经济复苏脱轨的重大风险都来自海外，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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