美股受成屋销售数据拖累收低

路透纽约9月22日 - 美国股市周一收跌，标普500指数录得8月初以来最大单日跌幅，因最新公布的楼市数据远低于预期，再度引发对经济成长力度的担忧。

中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。股市也因此承压。

美国公布8月成屋销售下滑1.8%，远逊于预期的增长1%。地产股指数.HGX大跌2%，跌幅居前。个股中，D. R. Horton (DHI.N)收挫2.6%，报21.37美元，Beazer Homes (BZH.N)收低2.8%，报18.09美元，Toll Brothers (TOL.N)大跌3.1%，报32.41美元。

楼市数据“显示美国经济复苏没有那么强劲，”Wilmington Trust Investment Advisors首席资产配置长Rex Macey表示，“楼市对经济太重要了，所以这样疲弱的数据令市场乌云笼罩。”

中国财长称不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整，而近期中国数据疲弱，已令许多分析师下调了对中国的经济预估。

纽约梅隆银行中资企业ADR指数.BKCN下挫2.1%。

道琼工业指数.DJI收跌107.66点，或0.62%，至17,172.68点；标准普尔500指数.SPX收挫16.11点，或0.8%，至1,994.29点；Nasdaq指数.IXIC下跌52.10点，或1.14%，至4,527.69点。

今日标普500指数跌幅为8月5日来最大，Nasdaq指数跌幅为7月31日来最大。

今日下挫后，标普500指数收在14日移动均线切入位之下，为9月15日来首次。该技术水准是短期动能的关键指标。

市场普跌，标普10大类股全军覆没，纽约证交所约八成股票收低，Nasdaq市场则有77%股票收在平盘下方。

非必需消费品类股.SPLRCD表现最弱，收低1.5%，TripAdvisor (TRIP.O)重挫4.1%，报94.29美元，上周五该公司的Viator分支称约88万客户的支付卡和个人信息可能被泄露。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交为约59.9亿股，高于59.7亿股的本月迄今日成交均值。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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