美股受成屋销售数据拖累收低

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透纽约9月22日 - 美国股市周一收跌，标普500指数录得8月初以来最大单日跌幅，因最新公布的楼市数据远低于预期，再度引发对经济成长力度的担忧。
中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。股市也因此承压。
美国公布8月成屋销售下滑1.8%，远逊于预期的增长1%。地产股指数.HGX大跌2%，跌幅居前。个股中，D. R. Horton (DHI.N)收挫2.6%，报21.37美元，Beazer Homes (BZH.N)收低2.8%，报18.09美元，Toll Brothers (TOL.N)大跌3.1%，报32.41美元。
楼市数据“显示美国经济复苏没有那么强劲，”Wilmington Trust Investment Advisors首席资产配置长Rex Macey表示，“楼市对经济太重要了，所以这样疲弱的数据令市场乌云笼罩。”
中国财长称不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整，而近期中国数据疲弱，已令许多分析师下调了对中国的经济预估。
纽约梅隆银行中资企业ADR指数.BKCN下挫2.1%。
道琼工业指数.DJI收跌107.66点，或0.62%，至17,172.68点；标准普尔500指数.SPX收挫16.11点，或0.8%，至1,994.29点；Nasdaq指数.IXIC下跌52.10点，或1.14%，至4,527.69点。
今日标普500指数跌幅为8月5日来最大，Nasdaq指数跌幅为7月31日来最大。
今日下挫后，标普500指数收在14日移动均线切入位之下，为9月15日来首次。该技术水准是短期动能的关键指标。
市场普跌，标普10大类股全军覆没，纽约证交所约八成股票收低，Nasdaq市场则有77%股票收在平盘下方。
非必需消费品类股.SPLRCD表现最弱，收低1.5%，TripAdvisor (TRIP.O)重挫4.1%，报94.29美元，上周五该公司的Viator分支称约88万客户的支付卡和个人信息可能被泄露。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交为约59.9亿股，高于59.7亿股的本月迄今日成交均值。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)