美股展望：黯淡就业报告出炉后 市场焦点从美联储转向经济

图为美国纽交所外悬挂的美国国旗，摄于2016年6月1日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约6月3日 - 在周五黯淡的就业数据出炉后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月升息的可能性或已不再，美股投资者的焦点或将转向经济是否失去太多动能，以致于股市无法再涨。

投资者未来几周将梳理经济数据，以研判疲弱就业报告是反映了美国经济的整体趋势，抑或只是偶发状况。美联储主席叶伦周一将就经济前景发表演说，这将是首个有关美联储看法的暗示。

最新的经济疑虑可能让市场守于2015年5月触及的纪录高位下方，尽管5月标准普尔500指数.SPX已连续第三个月上涨，而且多数类股今年以来均走高。

“更大的问题在于，经济是否得到市场上看新高所需要的那种动能，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby表示。

“没有人因为该数据就认为经济正在经历重大转变，但我们需要见到更多数据来表明这只是一次性状况，”她表示。

由于下周公布的经济数据和财报不多，或许需要几周的时间，才能对经济前景有更好的把握。美联储将在下下周开会，此外也有零售销售和生产者物价数据出炉。

周五公布的路透调查显示，华尔街大型银行如今一致预期美联储本月将维持利率不变。

尽管投资者和企业高管担心升息将打压支出，可现在经济疲弱被认为是市场面临的更大风险。

标普500企业下半年获利仍料将上升，第一季时获利同比减少5%，为连续第三季下滑。

“我开始担心第三季和第四季的业绩表现恐怕会不尽人意，”Synovus Trust Company资深投资组合主管Daniel Morgan表示。“基于当前的市盈率，你如何判断市场所处的位置呢？”

根据汤森路透的数据，标普500指数目前的预估市盈率为17.1倍。

外界对英国留退欧公投结果的揣测，可能也会左右股市投资人的决定。

英国公投在美联储6月政策会议后一周举行，许多投资人认为这对全球市场是个利空因素，也让美联储6月维持利率不变的可能性升高。尽管经济增长放缓的迹象，整体来说对市场不利，但防御类股及配息股可能继续因投资者的谨慎情绪而受惠。公共事业和电讯类股今年迄今均有两位数升幅。(完)