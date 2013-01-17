美股收涨 房屋与就业数据强劲推动标普指数触及五年高位

* 美国一周初请失业金人数下降,房屋开工提速

* eBay业绩优于预期,推动股价上涨

* 美国银行与花旗业绩不佳,令金融股承压

路透纽约1月17日 - 强于预期的美国房屋开工和一周初请失业金数据周四为股市带来上涨动力,推动标准普尔500指数连续第三日上涨并攀至五年高位.

晶片大厂英特尔(Intel)(INTC.O)在盘后交易中上扬,此前该公司给出的第一季毛利率预估优于市场预期.该股在常规交易收高2.6%至22.68美元,盘后继续上扬1.85%.半导体类股.SOX攀升2%至八个月最高收位.

两份经济数据报告令投资者感到振奋.上周美国初请失业金人数降至五年低点,而12月房屋开工则升至2008年6月以来最高.

房屋与就业市场的强势是维持经济与企业获利增长的关键,帮助股市吸引到买盘,即便企业发布的业绩喜忧参半.

金融股表现低迷抑制大盘涨势.在分别公布业绩后,美国银行(BAC.N)大跌4.2%至11.28美元,花旗集团(C.N)挫跌2.9%至41.24.

标普500指数触及2007年12月以来最高收位,目前距离历史收盘高点1,565.15仅低5.6%.

"在过去两周进行盘整后,股市出现了突破.我认为此波行情吸引了大量资金,"TEAM资产策略基金公司的投资组合经理James Dailey表示.

道琼工业指数.DJI收高84.79点或0.63%,报13,596.02点.标准普尔500指数.SPX上扬8.31点或0.56%,至1,480.94.Nasdaq综合股价指数.IXIC升18.46点或0.59%.收报3,136.00.

网上商城eBay(EBAY.O)在周三稍晚发布优于预期的获利与营收报告,扶助公司股价上扬2.7%至54.33美元.

在房屋类股中,PulteGroup(PHM.N)劲升4.9%至20.29.Toll Brothers(TOL.N)大涨3.1%至35.99.PHLX房屋行业指数.HGX攀升2.4%,站上2007年8月以来最高收位.

金融类股是今日标普500指数中唯一小幅下跌的板块.

美国银行第四季获利下滑,因其增提清理抵押贷款问题的支出.花旗集团则公布提列23.2亿美元的裁员和诉讼支出.

能源类股引领道指走高,因美国原油期货价格跳升逾1%.艾克森美孚(XOM.N)上升0.8%至90.20美元;雪佛龙(Chevron)(CVX.N)则涨0.7%至114.75.

汤森路透数据显示,标普500指数企业第四季获利料增长2.3%.市场在10月时曾预估获利增加9.9%,但此后已大幅下调预期.

纽约证交所、Nasdaq和NYSE MKT约有65亿股换手,2012年日均成交量约为64.5亿股.

纽约证交所上涨股与下跌股之比约为22:7,Nasdaq市场约为2:1.(完)

(编译 徐文焰; 审校 张荻)

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