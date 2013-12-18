美股创历史收盘高位 美联储决定缩减刺激措施

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
* 美联储月度购债规模缩减100亿美元，保持低利率
* 11月美国房屋开工为近六年最高
* Jabil Circuit股票大跌
* 道指涨1.8%，标普500指数升1.7%，Nasdaq指数涨1.2%
路透纽约12月18日 -美国股市周三猛涨，道琼工业指数和标普500指数均创历史收盘高位，因美联储此前决定缩减历史性的刺激措施。
分析师称，虽然美联储此举令众多市场人士感到意外，但从此不必再猜测其何时开始缩减购债规模，对部分投资者来说是一种解脱。
“这是对经济投出的信任票，代表着向货币政策正常化迈出第一步，”AmeripriseFinancial首席市场分析师David Joy表示。
美联储宣布，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久。美联储也表示，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率“可能会是适当的”。
道琼工业指数.DJI收高292.71点，或1.84%，至16,167.97点，为纪录收盘高位；标准普尔500指数.SPX收涨29.65点，或1.66%，至1,810.65点，也为纪录收盘高位；Nasdaq指数.IXIC上扬46.38点，或1.15%，至4,070.06点。
艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)收涨2.9%至99.54美元。
电子产品代工厂商JabilCircuit(JBL.N)大跌20.5%至15.67美元，因其此前预计本季业绩远低于市场预估。苹果(AAPL.O)下滑0.8%至550.77美元。
美国第三大建筑商Lennar(LEN.N)跳涨6.3%至37.43美元，因此前宣布第四季获利大增32%。
纽约证交所上涨股与下跌股家数之比约为4比1，在Nasdaq约为18比7。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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