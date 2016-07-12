分析：时隔一年美股再创新高 企业财报决定后续涨势

分析师称，新纪录或许暗示下半年的表现将改善，前提是企业获利上升。

该指数周一收于纪录高点2,137.16点，盘中最高触及2,143.16点，超过了5月20日的日高2,134.72点。

让许多人感到意外的是，最新纪录高点是在距离上次高点的一年多以后创下，期间市场还经历了连续数个季度的企业获利萎缩以及全球市场动荡。

过去一年，牛市受到很多不利因素的冲击，包括企业获利下滑、海外经济增长停滞、油价下跌、部分国家实施负利率、美联储升息的威胁、以及英国脱欧后引发的一系列恐慌性抛售。

2016年开年，投资者便有一堆烦恼，包括中国经济疲软、油价直线下跌，以及对全球经济衰退的恐惧。

到2月初时，标普500指数由高点下跌15%，交易员在谈论出现熊市的可能性。传统来说从高点下跌20%即构成熊市。

6月27日美股跌至三个半月低位，因英国意外公投脱欧为投资者带来又一波不确定性。最近美股上涨了近7.0%。

**下一步行情**

现在的问题是，市场能否大幅超越这个点位。一些策略师认为，标普500指数收盘超过2015年5月21日的记录高位2,130.82点，或将引燃市场另一轮上涨行情。

“这预示下半年情况良好。总体而言，当市场能不断创出新高...(同时)企业获利开始改善，这样的组合将让投资者在下半年更有信心增加股票敞口，”Fundstrat Global Advisors执行合伙人Thomas Lee说道。

“我认为市场仍将有很大的上涨空间，”Lee称，并预计标普500指数年终目标在2,325点。

美银美林技术研究分析师Stephen Suttmeier表示，新的记录高位与之前高位之间的较长间隔也是股市上扬的一个信号。

他在近期的一份报告中指出，当该指数在上次达到高位300天或更多日历天数后触及52周新高时，未来一年中该指数有91%的时间上涨，平均回报率达15.6%。

股市的一大积极因素还在于当前涨势的宽度。虽然标普500指数2015年上涨，但主要归功于少数公司股票，而在2016年，超过300支股票处在上涨区间，标普500指数今年至今已上涨4.5%。

标普500指数类股中，必需消费品类股.SPLRCS和工业类股.SPLRCI周一亦双双触及盘中纪录高位。公用事业类股.SPLRCU终场虽然收低，但仍是今年以来表现最佳的类股之一。公用事业类股上周三触及纪录高位。

自股市2月触底以来引领市场上扬的包括一些金融.SPSY、能源.SPNY和材料.SPLRCM股；能源及材料类股双双升逾20%，金融类股也涨逾17%。

Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein表示，这些类股的优异表现显示，继预期中的获利连续第四个季度下滑之后，企业正重返获利周期。

据汤森路透数据，尽管第二季企业获利料下滑5.0%(第一季亦下滑5.0%)，获利可能正出现转折迹象；下半年恢复增长可期。

获利必须实现增长，才能令标普500企业当前的估值显得比较正常。目前这些企业的12个月预期市盈率为16.8倍；较长期平均水准15倍要高，同时可能令投资人神经紧绷。

股市涨势可能无法守住还有其他原因。包括美国可能仍处于低增长环境，且经济数据恐怕也很容易再次开始下降。美国大选在即，或许会带来额外的波动性；而英国退欧的后续运作可能也会带来更多不确定性。

“投资人只是在硬着头皮给自己壮胆。眼前有很多艰险，但大家都好像视而不见。”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。

标普500指数最长牛市图表： tmsnrt.rs/1WI7ENr

(完)