美股收低 诸多企业公布财报前市场人气谨慎

* 波动性指数涨幅为一个月最大，不过仍处低位

* Lululemon, SodaStream, Express Inc, Aaron's表现令人失望，股价下跌

* 道琼工业指数跌1.1%，标普500指数和Nasdaq指数分别下挫1.3%和1.5%

路透纽约1月13日 -美股周一下跌，因诸多企业公布业绩前投资者态度谨慎，而且随着越来越多的公司发布负面财测，本轮业绩期的获利前景黯淡。

美股去年大涨后，今年开局步伐缓慢。标普500指数去年跳涨近30%后，其预估市盈率达到近七年来最高水准，投资者开始权衡其中的风险。

据汤森路透数据，标普500成分企业中，每11家公布当前财季财测的企业就有差不多10家降低预估。

周一公布疲弱业绩或预期的各类企业股价均受重创，其中包括SodaStream(SODA.O)、LululemonAthletica(LULU.O)、Express(EXPR.N)和Aaron's(AAN.N)。

“大家都转为场外观望，等候财报面消息更明朗，”JonesTrading首席市场策略师MichaelO'Rourke表示。

“基本面将支撑未来的涨势，”他说。

在经过了2013年的亮丽表现后，“2014年没有必要躁进，等到你关心的公司公布业绩并解除所有危险信号之后再说，”O'Rourke说。

道琼工业指数.DJI收跌179.11点，或1.09%，至16,257.94点；标准普尔500指数.SPX跌23.17点，或1.26%，至1,819.2点。Nasdaq指数.IXIC跌61.36点，或1.47%，至4,113.304点。

投资者的焦虑转换为愿意为对冲标准普尔500指数下跌而支付更高的保险费用。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX跳涨9.4%至13.28，创一个月来最大单日涨幅。但该指数仍处在非常低的历史水准。

Lululemon、Express、Aaron's和SodaStream均给出疲弱财测，因此纷纷大跌。但温蒂WEN.N财测是一个亮点，股价上涨6.4%至8.98美元。

并购消息方面，BeamBEAM.N同意被SuntoryHoldings以160亿美元的价格收购，包括债务。Beam大涨24.6%。

盘后，谷歌(GOOG.O)同意以32亿美元现金收购Nest Labs。谷歌盘后小幅上涨0.6%。

据BATS Global Markets数据，交易量高于平均水准，有约71亿股成交，本月迄今平均为64.4亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场下跌与上涨家数之比约为5:2。(完)

(编译 郑茵/侯向明； 审校 张明钧)

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