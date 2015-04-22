美国股市小幅收高 良莠不齐的企业业绩未改变投资者投资兴致

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月22日 - 美国股市周三收涨，Visa Inc (V.N)向中国市场扩张的潜在机遇，以及麦当劳(MCD.N)制定扭转销售下滑计划的表态，促使投资者坦然面对良莠不齐的企业业绩。
标普500指数10大类股全数上涨，科技类指数.SPLRCT涨1.09%，受Visa和万事达卡(MasterCard)提振。
Visa (V.N)劲涨4.07%，报68.01美元，并触及纪录高位69.98美元。万事达卡(MA.N)收涨3.91%，此前中国称将容许外国公司结算中国市场的银行卡交易。
麦当劳(MCD.N)急升3.13%，公司称正在拟定一项计划扭转公司销售不断萎缩的局面。
在一周前，超过80%的标普500指数成份股企业公布的第一季盈利好于预期，但迄至今有121家公布公布了业绩，该百分比下滑至71.9%，略高于过去四个季度均值70%。许多人将公司营收不及预期归咎于美元上涨，令公司产品在海外市场的价格上升。
“我们在梳理企业季报。它们有好有坏，但美国经济整体复苏的形势没有急剧变化，”RidgeWorth Large Cap Growth Fund投资组合经理Michael Sansoterra说。
道琼工业指数.DJI收涨88.68点，或0.49%，至18,038.27点；标准普尔500指数.SPX上扬10.67点，或0.51%，至2,107.96点；Nasdaq指数.IXIC收高21.07点，或0.42%，至5,035.17点。
目前Nasdaq指数离2000年3月纪录最高收位只差13点，当时适值网络泡沫颠峰。
KDV Wealth Management的投资总监Derek Hoyt表示，尽管企业财报好坏不一，但由于美联储的低利率政策，华尔街仍然热衷于投资股市。
百胜集团(YUM.N)收高3.95%，公司在周二稍晚称，其中国业务正在从肉制品的丑闻中复苏，预计全年业绩强劲。
在收市后，eBay(EBAY.O)劲涨4.3%，此前公布第一季盈利好于预期，且表示增长受到美元走强拖累。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所累计成交约60亿股，低于本月迄今日成交均值62亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,737和1,230股，比率为1.41:1。Nasdaq市场，涨跌股分别为1,483和1,267股，比率为1.17:1。
有22只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有94只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
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