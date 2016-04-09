美股微幅收涨但本周下跌 投资人在企业季报期开锣前保持谨慎

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透4月8日 - 油价急升和能源股走坚周五提振美国股市上涨，但三大股指本周下跌，投资者在企业季报期开锣前保持谨慎态度。
上周美国原油库存减少带动美国原油周五收高逾6%，提振能源股上涨2%。
美国企业季报将在下周开锣，美国铝业和四家大型银行将公布业绩。分析师预计标普500指数成份股企业盈利将连续三个季度下跌。
Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny表示，股市投资者再度从油市和美联储消息中寻找指引，但下周焦点将转向预计疲弱的企业季报上。
“华尔街对企业首季业绩的期望值不高，但目前市场受美联储鸽派言论和油价能上涨的直接影响。这对投资人而言是好消息，但我不确定保鲜期能有多久。”他表示。
根据汤森路透数据，市场预计标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑7.6%。一些策略师预计，目前市场预估值极低，如果较往季优于预期的业绩更多，可能短期内有助于股市升势。
美联储主席叶伦周四表示，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。
纽约联储总裁杜德利周五表示，对升息采取谨慎和循序渐进的态度是合适的。
道琼工业指数.DJI微幅收升35点，或0.2%，至17,576.96点；标准普尔500指数.SPX上涨5.69点，或0.28%，至2,047.60点；Nasdaq指数.IXIC小升2.32点，或0.05%，至4,850.69点。
本周，道指和标普500指数各下跌1.2%，NASDAQ指数下滑1.3%。
标普500指数本周跌幅为2月初来最大，随着油价反弹和对中国的担忧减轻，该指数自2中以来大多走强。
生物科技股等健保股下滑限制了Nasdaq指数和整体市场的涨幅。Nasdaq生物科技股指数.NBI下挫5.2%。
加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals (VRX.N)大跌5.2%，报33.67美元，此前Bill Ackman表示，该公司不会出售博士伦。
Gap (GPS.N)暴跌13.8%，报23.85美元，此前该公司公布的3月同店销售令人失望，促使花旗集团下调该股目标价。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,300家和730家，比例为3.15:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,602家和1,205家，比例为1.33:1。
标普500指数成份股有18只触及52周新高，一只成份股触及新低；有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)
(编译/审校 利棣儿/李军)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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