美股受企业业绩带动收涨 标普500指数录得近两年来最大周度升幅

路透纽约10月24日 - 美国股市周五上扬，本周录得近两年来最大单周涨幅，受助于微软和宝洁(P&G)的业绩，以及对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。

标普500指数.SPX自10月15日触及的低位反弹了5.5%，并录得近两年来最佳周度表现，因企业业绩稳健。

纽约市检查出首个埃博拉病例的消息周四晚间重创股指期货，但市场周五摆脱了对埃博拉病毒扩散的担忧。纽约市的卫生专员表示，在市内一家医院接受治疗的这位医护人员目前情况稳定。另外，世界卫生组织制定出了加快实验性埃博拉疫苗开发和部署的计划。

“市场冷静看待最新的埃博拉相关消息令我备受鼓舞，”Timber Hill/Interactive Brokers的股市风险管理经理Steve Sosnick表示，“感觉在近期大幅波动后市场正试图进行盘整。”

微软(MSFT.O)急升2.5%，报46.13美元，该公司周四发布的季度营收强于预期，并保持利润率基本不变。

另一支道指成份股宝洁(PG.N)大幅攀升2.3%，报85.16美元。该公司之前表示，将分拆Duracell电池业务，使之成为一家独立的公司。

下跌股方面，在线零售商亚马逊(AMZN.O)重挫8.3%，报287.06美元，对标普500和Nasdaq 100 .NDX指数拖累最大，因该公司发布的关键假日销售季度的营收预期不及分析师的预期，且第三季业绩也逊于预期。

根据汤森路透提供的数据，截至周五上午已公布业绩的205家标普500指数成份股企业中，69.8%的获利超过分析师预期，高于1994年以来的均值63%。营收方面，59%的企业超过分析师预期，略低于2002年以来的均值61%。

道琼工业指数.DJI收高127.51点，或0.76%，至16,805.41点；标准普尔500指数.SPX收高13.76点，或0.71%，至1,964.58点；Nasdaq指数.IXIC上扬30.923点，或0.69%，至4,483.715点。

本周，道指上涨2.6%，标普500指数升4.1%，Nasdaq指数大涨5.3%。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为1,905股和1,150股，比率为1.66:1； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,501股和1,151股，比率为1.30:1。

38只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及52周新低；50只Nasdaq综合指数成份股触及新高，48只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约53亿股，远低于10月迄今均值81亿股。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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