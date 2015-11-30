美股收低但月线上扬 消费和医保类股领跌

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透11月30日 - 美国股市周一收低，医疗保健和消费类股领跌，投资者为各央行的政策消息做准备。
但三大股指连续第二个月录得月线上扬，金融股.SPSY涨1.7%带来提振；不过公共事业类股.SPLRCU本月下滑2.8%。
网络星期一(Cyber Monday)为一年中最重要的在线购物日，但当日零售类股下跌。标普零售股指数.SPXRT跌1%，Target(TGT.N)股价跌1.3%至72.50美元，之前其网页因访问量太大而瘫痪。
数据显示，网络星期一销售较上年同期增加14%。
美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周四将在国会发表讲话，前一天将就经济前景发表讲话。
在美联储12月可能加息之际，欧洲央行周四料推出新的货币宽松举措。
周五的非农就业报告，或将带来有关美联储12月16-17日政策会议方向的线索。
“投资者不敢在数据和政策行动公布前大举布仓，”BB&T财富管理公司的高级副总裁Bucky Hellwig表示。
道琼工业指数.DJI跌78.57点，或0.44%，至17,719.92点；标准普尔500指数.SPX跌9.65点，或0.46%，至2,080.46点；Nasdaq指数.IXIC跌18.86点，或0.37%，至5,108.67点。
道琼指数月线涨0.3%，标普500指数涨0.1%，Nasdaq指数涨1.1%。
11月标普医疗保健类股.SPXHC跌1.3%，领跌大盘，生物科技类股跌幅最大。消费者必需品类股.SPLRCS跌1%，非必需品类股.SPLRCD跌0.8%。
本周还将公布的其他美国数据包括11月制造业报告和汽车销售数据。
其他零售商方面，Staples(SPLS.O)跌1.9%，报12.07美元。据美国纽约邮报报导，美国反垄断监管部门准备阻碍Staples收购较小竞争对手Office Depot(ODP.O)。后者股价跌2.4%，报6.59美元。
在纽约证交所，下跌和上涨家数分别为1,752只和1,325只，涨跌比例为1比1.32；Nasdaq市场有1,516只下跌，1,327只上涨，涨跌比例为1比1.14。
标普500指数15只个股录得52周新高，七只录得新低；Nasdaq指数有127只录得新高，55只录得新低。
根据汤森路透数据，美国证券交易所有76亿股换手，高于过去20个交易日的日均水平68亿股。(完)
(编译 李爽/王颖；审校 龚芳)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。