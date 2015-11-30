美股收低但月线上扬 消费和医保类股领跌

路透11月30日 - 美国股市周一收低，医疗保健和消费类股领跌，投资者为各央行的政策消息做准备。

但三大股指连续第二个月录得月线上扬，金融股.SPSY涨1.7%带来提振；不过公共事业类股.SPLRCU本月下滑2.8%。

网络星期一(Cyber Monday)为一年中最重要的在线购物日，但当日零售类股下跌。标普零售股指数.SPXRT跌1%，Target(TGT.N)股价跌1.3%至72.50美元，之前其网页因访问量太大而瘫痪。

数据显示，网络星期一销售较上年同期增加14%。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周四将在国会发表讲话，前一天将就经济前景发表讲话。

在美联储12月可能加息之际，欧洲央行周四料推出新的货币宽松举措。

周五的非农就业报告，或将带来有关美联储12月16-17日政策会议方向的线索。

“投资者不敢在数据和政策行动公布前大举布仓，”BB&T财富管理公司的高级副总裁Bucky Hellwig表示。

道琼工业指数.DJI跌78.57点，或0.44%，至17,719.92点；标准普尔500指数.SPX跌9.65点，或0.46%，至2,080.46点；Nasdaq指数.IXIC跌18.86点，或0.37%，至5,108.67点。

道琼指数月线涨0.3%，标普500指数涨0.1%，Nasdaq指数涨1.1%。

11月标普医疗保健类股.SPXHC跌1.3%，领跌大盘，生物科技类股跌幅最大。消费者必需品类股.SPLRCS跌1%，非必需品类股.SPLRCD跌0.8%。

本周还将公布的其他美国数据包括11月制造业报告和汽车销售数据。

其他零售商方面，Staples(SPLS.O)跌1.9%，报12.07美元。据美国纽约邮报报导，美国反垄断监管部门准备阻碍Staples收购较小竞争对手Office Depot(ODP.O)。后者股价跌2.4%，报6.59美元。

在纽约证交所，下跌和上涨家数分别为1,752只和1,325只，涨跌比例为1比1.32；Nasdaq市场有1,516只下跌，1,327只上涨，涨跌比例为1比1.14。

标普500指数15只个股录得52周新高，七只录得新低；Nasdaq指数有127只录得新高，55只录得新低。

根据汤森路透数据，美国证券交易所有76亿股换手，高于过去20个交易日的日均水平68亿股。(完)