美股受尾盘升势带动收涨

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月4日 - 美国股市周一收涨，伯克希尔哈撒韦的收益，以及多数板块的涨势带动市场尾盘攀升，扶助标普500指数在上周录得2012年以来最大周度跌幅后反弹。
巴菲特旗下企业伯克希尔哈撒韦(BRKa.N) (BRKb.N)对标普500指数的提振最大，扶助该指数结束两日连跌。伯克希尔哈撒韦上周五晚些时候表示，第二季度获利激增41%，至创纪录高位，扶助推动其B股大涨3.1%，收报129.72美元。
尽管市场上周遭遇普遍抛售，投资者仍看好股市前景，INO.com的总裁Adam Hewison表示。
“如果考虑到全球的动荡局势，无论是乌克兰、以色列还是巴勒斯坦，市场的跌幅并不大。市场在7月最后一周表现不佳，但我认为，跌势基本已结束，股市可能继续走高，”Hewison说。
标普公用事业股指数.SPLRCU收跌0.59%，在标普指数10大板块中跌幅居首，这在一定程度上削弱了今日的涨势。
道琼工业指数.DJI收高75.91点，或0.46%，至16,569.28点。标准普尔500指数.SPX上涨13.84点，或0.72%，至 1,938.99点；Nasdaq指数.IXIC收涨31.25点，或0.72%，至4,383.89点。
尽管周一股市上涨，但道指年内仍然走低。道指周一收位较2013年12月31日创下的年度收盘纪录16,576.66点仅低7.38点。
美国上市企业Tekmira PharmaceuticalsTKMR.O在Nasdaq市场下滑，整日走势震荡。市场认为，Tekmira的产品可能能治疗非洲感染伊波拉(埃博拉)病毒的病患，但美国有线电视新闻网(CNN)报导，非上市企业Mapp Biopharmaceutical Inc的生产的药品已帮助治愈至少两名伊波拉病人。
Tekmira股价在Nasdaq市场一度暴涨18.3%，但收低7%，报13.26美元。该公司今日有超过980万股易手，为历来最高成交量。
社交媒体股也表现良好，Global X Social Media Index ETF (SOCL.O)升1.6%，Groupon (GRPN.O)跳涨8.7%，报7.02美元。Facebook (FB.O)跳涨1.6%，报73.51美元。
未来几周市场可能淡静，因企业季报接近尾声，且许多交易商放假。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约56亿股，过去五日成交均值为62亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约19：12，Nasdaq市场则约为17：10。(完)
(编译/审校 母红/利棣儿)
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