美股道指连续第二日刷新收盘纪录 标普500指数和Nasdaq指数下跌

路透纽约5月19日 - 美国股市周二涨跌互现，标普500指数和Nasdaq指数收低，但道指小升，且连续第二日刷新收盘纪录，投资者消化楼市数据，一些人认为数据重燃美国经济反弹的希望。

美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增。

一些投资者将这份楼市报告解读为成长缓慢的美国经济可能正积累动能的乐观迹象，但其他人士将焦点放在美联储何时升息的不确定性上。

“市场真的很担心美国升息带来的威胁，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide表示，“目前不是 '是否' 升息，而是 '何时' 升息的问题。”

道琼工业指数.DJI收高13.51点，或0.07%，收报18,312.39点。

标准普尔500指数.SPX刷新盘中纪录高位2,133.02点，但尾盘下跌1.37点，或0.06%，收报2,127.83点。

Nasdaq指数.IXIC下滑8.405点，或0.17%，收报5,070.034点。

在周五和周一，标普500指数均创纪录最高收位，此前一系列经济数据疲弱，暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能要等到经济力道增强后才会升息。

汤森路透StarMine提供的数据显示，目前标普500指数市盈率为17.1倍，高于10年平均市盈率中值14.7倍。

“我们认为这并不表示市场目前估值过高。我们看到企业资产负债表上的现金和投资水平都非常强劲，”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey说。

“企业纷纷回购股票、上调股息。企业的行动越来越向股东利益最大化的方向发展。”

标普500指数10大类股中有七种下跌，能源股.SPNY下挫1.23%。原油价格下跌，因美元上涨，且有迹象显示，尽管伊拉克北部、叙利亚和也门发生战争，但中东原油供应仍然充足。

沃尔玛(WMT.N)收挫4.37%，报76.43美元，对道指和标普500指数构成最大拖累。此前沃尔玛公布美国同店销售增幅不及预期。

Take-Two Interactive (TTWO.O)暴涨18.26%，此前公司公布的获利轻松超过市场预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约59亿股，低于本月迄今日均成交量63亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,829和1,225家，比率为1.49:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,575和1,194家，比率为1.32:1。

有44只标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低。有113只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，51只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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