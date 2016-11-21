美股三大股指创纪录最高收位 大选后的涨势再发力

路透纽约11月21日 - 美国股市三大股指周一均创下纪录最高收位，延续了大选后的升势，因能源股和其它大宗商品类股上涨，Facebook引领科技股跳升。

小型股也扩大近期涨幅，推动Russell 2000指数触及纪录最高收位。这是四个股指自1999年12月31日以来首次同日触及纪录最高收位。

11月8日美国大选以来，股市在大部份交易日都走坚，投资者吸纳了银行股、医疗保健股、以及其它预计将从美国当选总统特朗普的政策中得益的类股。

能源股.SPNY大涨2.2%，在标普500指数中领升，因美国原油跳涨3.9%。投资者希望石油输出国组织(OPEC)下周会议将达成减产协议。标普材料指数.SPLRCM上扬1.3%。

“大选后的涨势持续，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。对于特朗普将放松监管力度和减税的乐观看法“继续吸引资金流入股市，”他说。

“上周很多资金流出债券基金，转投股市，鉴于股市和债券的潜在(回报)差距，我认为这种情况可能持续，”他说。

TrimTabs Investment Research数据显示，在截至周四的八个交易日，投资者投入美国上市股票交易基金的资金达到457亿美元，为八个交易日流入量的最高纪录。

道琼工业指数.DJI收高88.76点，或0.47%，至18,956.69点；标准普尔500指数.SPX收高16.28点，或0.75%，至2,198.18点；纳斯达克指数.IXIC收升47.347点，或0.89%，至5,368.860点。

标普500指数上次创纪录收盘高位是在8月15日。所有三大股指今日还均创下盘中纪录高位。

Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz认为，新政府将实施对企业和消费者有利的减税措施，这种预期或许在升温。但他还称，“现在押注的很多东西甚至都还没有提交国会。”

在大选后跑输其它类股的科技股.SPLRCT本日上涨1.1%。Facebook (FB.O)急升4.1%，对纳斯达克指数提振最大，公司在上周五晚间宣布了60亿美元的股票回购计划。

科技企业的并购交易也提振了科技类股和整体股市的人气。

美国身份盗窃保护服务公司LifeLock(LOCK.N)急升14.7%，此前赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)称将以23亿美元的价格收购该公司。赛门铁克股价升3.2%。

芯片制造商Applied Micro Circuits(AMCC.O)跳涨11.7%，此前Macom Tech(MTSI.O)称将以7.7亿美元价格收购该公司。Macom股价下跌4.1%。

在跌幅最大股票中，肉类加工商Tyson Foods(TSN.N)急挫14.5%，此前公司发布的2017年利润预测低于市场预估，并宣布公司执行长即将离职。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，过去20日的平均日成交量81亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.99:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.45:1。

标普500指数成份股有42只触及52周新高，三只成份股触及新低；纳斯达克指数成份股有249只触及52周新高，24只触及新低。(完)