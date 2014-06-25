美股上扬 制药股和广播电视股领涨

路透纽约6月25日 - 美国股市周三上涨，制药股领涨，且最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) (BMY.N)劲扬3%，报49.73美元，此前该制药商表示，免疫疗法药物nivolumab治疗黑色素瘤病人的最后阶段试验提前结束，因证实该药可能延长存活。

辉瑞(PFE.N)收高1.7%，报29.80美元，默克(MRK.N)升1.6%，报58.86美元，标普保健股指数.SPXHC收高1.1%，给予标普500指数最大提振。

CBS (CBS.N)跳升6.2%，报62.48美元，此前美国最高法院裁决，线上电视供应商Aereo Inc透过互联网向用户提供电视网内容违反了版权法。Comcast Corp (CMCSA.O)升1.1%，报53.21美元，拥有ABC News的迪士尼 (DIS.N)升1.5%，报83.90美元，扶助带动道指。

标普500指数之前连跌两日，本周势将下滑0.2%。

“确实有人说此间市场有些泡沫，但我一点也没看到。”Cozad Asset Management投资顾问兼投资组合经理人Bryant Evans表示，“股价反映合理的价值。”

道琼工业指数 .DJI收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；标准普尔500指数 .SPX收升9.55点，或0.49%，至1,959.53点.Nasdaq指数.IXIC上涨29.40点，或0.68%，至4,379.76点。

全球最大的种子企业孟山都(Monsanto) (MON.N)攀升5.1%，报126.73美元，对标普500指数也有提振作用。该公司上调全年财测的低端，并宣布计划发债为100亿美元股份回购融资。

医保股也得益于更多的购并消息。Medical Action Industries MDCI.O 暴涨93.5%，报13.68美元，成交量为该股历来最大，此前Owens & Minor Inc (OMI.N)同意以约2.08亿美元收购该公司，Owens收高1.5%，报35.38美元。

美股今日开低，因美国商务部公布，首季GDP环比年率终值为下滑2.9%，表现为五年最差，上月公布的前值为下滑1.0%。商务部还公布，美国5月耐用品订单较前月下降1.0%(市场预估为持平)，为三个月来首次下滑。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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