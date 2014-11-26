美股受科技股带动上扬 标普500指数刷新收盘纪录

路透纽约11月26日 - 美国股市周三上扬，受科技股走强提振，标普500指数和道指收在纪录高位。但能源股再度成为对大盘拖累最大的板块，因油价继续测试数年低位。

惠普(HPQ.N)、苹果(AAPL.O)和芯片股涨幅居前， PHLX半导体指数.SOX收盘急升2.1%，至2001年6月以来最高。

Analog Devices(ADI.O)跳涨5.5%，报54.56美元，领涨该板块，该公司于周二公布业绩。

惠普劲扬4.1%，报39.16美元，该公司周二公布第四季业绩。

成交相当清淡，各证交所总成交48亿股，本月迄今日成交均值约为63亿股。美国股市周四休市，周五只交易半日，将在1800 GMT提前收盘。

10月美国消费者支出温和增长，一项衡量企业支出的指标连跌第二个月，但消费者信心接近七年半高位，表明尽管全球需求放缓，但美国经济仍具有韧性。

“总的来看，数据仍支持美国经济表现较为强劲的观点，”OakBrook Investments的联席首席投资长Peter Jankovskis表示。

他表示，对节日购物季的乐观情绪是推升芯片股的原因之一。“电脑销售曾拖累该类股表现，但电脑销售可能有望反弹。”

道琼工业指数.DJI微升12.81点，或0.07%，至17,827.75点；标准普尔500指数.SPX小涨5.80点，或0.28%，至2,072.83点；Nasdaq指数.IXIC上扬29.065点，或0.61%，至4,787.317点。

标普能源股.SPNY大跌1.1%，过去三日跌幅达到3.4%。油价下滑，因此前石油输出国组织(OPEC)进一步暗示不会在本周会议上大幅度减产。

美国上市的Seadrill (SDRL.N)暴跌22.8%，报15.99美元，此前该公司宣布停止派发股息，以帮助应对离岸钻井市场下滑的影响。

苹果(AAPL.O)领涨标普500指数成份股，收高1.2%，报119美元，标普500指数涨幅最大的10家成份股中有七家是科技股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,903和1,159，比率为1.64:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,644和1,047，比率为1.57:1。

54支标普500指数成份股触及52周新高，三支个股触及52周新低；104支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35支触及新低。(完)

(编译/审校 母红/李军)

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