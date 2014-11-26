美股受科技股带动上扬 标普500指数刷新收盘纪录

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月26日 - 美国股市周三上扬，受科技股走强提振，标普500指数和道指收在纪录高位。但能源股再度成为对大盘拖累最大的板块，因油价继续测试数年低位。
惠普(HPQ.N)、苹果(AAPL.O)和芯片股涨幅居前， PHLX半导体指数.SOX收盘急升2.1%，至2001年6月以来最高。
Analog Devices(ADI.O)跳涨5.5%，报54.56美元，领涨该板块，该公司于周二公布业绩。
惠普劲扬4.1%，报39.16美元，该公司周二公布第四季业绩。
成交相当清淡，各证交所总成交48亿股，本月迄今日成交均值约为63亿股。美国股市周四休市，周五只交易半日，将在1800 GMT提前收盘。
10月美国消费者支出温和增长，一项衡量企业支出的指标连跌第二个月，但消费者信心接近七年半高位，表明尽管全球需求放缓，但美国经济仍具有韧性。
“总的来看，数据仍支持美国经济表现较为强劲的观点，”OakBrook Investments的联席首席投资长Peter Jankovskis表示。
他表示，对节日购物季的乐观情绪是推升芯片股的原因之一。“电脑销售曾拖累该类股表现，但电脑销售可能有望反弹。”
道琼工业指数.DJI微升12.81点，或0.07%，至17,827.75点；标准普尔500指数.SPX小涨5.80点，或0.28%，至2,072.83点；Nasdaq指数.IXIC上扬29.065点，或0.61%，至4,787.317点。
标普能源股.SPNY大跌1.1%，过去三日跌幅达到3.4%。油价下滑，因此前石油输出国组织(OPEC)进一步暗示不会在本周会议上大幅度减产。
美国上市的Seadrill (SDRL.N)暴跌22.8%，报15.99美元，此前该公司宣布停止派发股息，以帮助应对离岸钻井市场下滑的影响。
苹果(AAPL.O)领涨标普500指数成份股，收高1.2%，报119美元，标普500指数涨幅最大的10家成份股中有七家是科技股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,903和1,159，比率为1.64:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,644和1,047，比率为1.57:1。
54支标普500指数成份股触及52周新高，三支个股触及52周新低；104支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35支触及新低。(完)
(编译/审校 母红/李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。