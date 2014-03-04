美股标普500收于历史高点 俄乌紧张关系降温

* 普京称动用武力为最后选择

* RadioShack将关闭1,100家店铺，此前销售大降20%

* 标准普尔500指数今年迄今上涨1.4%

* 道琼工业指数上扬1.4%，标普500指数升1.5%，Nasdaq指数涨1.8%

路透纽约3月4日 -美国股市周二上扬，标准普尔500指数收在历史高点；对俄罗斯与乌克兰冲突的忧虑有所消退，市场收复前日较大跌幅并上涨。

俄罗斯总统普京周二为该国在克里米亚的行动进行了有力辩护，称在乌克兰采用武力是最后手段。他的表态安抚了投资者，市场此前担心东西方在乌克兰问题上的对抗可能导致战争。

美股周一曾创一个月内最大跌幅，因随着乌克兰与俄罗斯紧张关系升级，投资者沽出股票和其他风险资产。全球股市周二反弹，但黄金、日圆及美国公债价格下滑。原油价格在周一上涨逾2%后，周二也回吐了部分前日涨幅。

“周一大跌而周二明显逆转，这种情况在2014年对交易商来说已经司空见惯，”InteractiveBrokers首席市场分析师Andrew Wilkinson表示。

“投资者很明显有兴趣买入展现强劲动能的股票，不在乎是否有地缘政治风险，也不担心经济复苏状况是好是坏。”

CBOE波动率指数.VIX周二下滑11.9%，收在14.10。相比于周一的大涨14%，这是急剧的逆转。

道琼工业指数.DJI收高227.85点，或1.41%，至16,395.88点；标准普尔500指数.SPX收升28.18点，或1.53%，至1,873.91点；Nasdaq指数.IXIC上涨74.671点，或1.75%，至4,351.972点。

标普500指数上周五以来第二次收在纪录高点。周二交易时段中，工业和金融类股涨幅居前。标普500指数今年迄今上涨了1.4%。

威尔逊5000指数(Wilshire 5000Index).W5000首次收在20,000点上方。该指数自2009年3月9日的低点上涨了193.55%，或者说市值增加了15.9万亿(兆)美元。

“美国股指长期趋势仍然正面，”但短期指标“依然超买且正在触顶，因多数股指涨至位于年内高点的阻力位处，”RBC资本市场的分析师Robert Sluymer说。

迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)股价触及盘中纪录高位，此前其与第二大卫星电视供应商Dish Network(DISH.O)敲定协议，Dish取得迪士尼旗下网路如ABC和ESPN等的播映权，得以提供传统电视订阅以外的节目内容。

迪士尼股价大涨2.8%，收报81.71，此前一度触及盘中纪录高位82.17美元。

全球最大手机晶片厂商高通(Qualcomm)股价上涨3.4%，收报76.11美元，脱离周二触及的盘中纪录高位76.79美元。高通将股票买回权限调高50亿美元至78亿美元，并将现金股利增加20%。

零售商RadioShack CorpRSH.N股价暴跌17.3%至2.25美元。该公司在假日销售惨跌后，将最多关掉1,100家美国商店。

根据BATS Global Markets的数据，约有74亿股换手，略高于过去一个月的均值70亿。

在纽约证交所，上涨与下跌家数比约为5:1；在Nasdaq则为逾4:1。(完)

(编译 朱晓军/侯向明/戴素萍 审校 张涛)

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