美股展望：航运股一片愁云惨雾 惟油轮业笑傲江湖

路透8月7日 - 今年迄今航运股全面下跌，因亚洲对一些大宗商品和产品需求疲弱，且船只供应过剩已损及该行业，但只有一个例外：油轮业繁荣发展，其股价年初迄今已最多上涨50%。

分析师和投资者称，油轮股升势或许能更持久一点，但他们也认为乾散货、液化天然气(LNG)和集装箱运输的低迷态势将持续到2016年或更远。

反映整体航运市场走势的Guggenheim Invest Shipping ETF (SEA.P)，今年迄今已累计跌8.5%。Guggenheim ETF涵盖广泛，其中包括油轮企业Nordic American Tankers Ltd (NAT.N)，该股已累计涨48.7%，乾散货运企业Navios Maritime (NM.N)，其股价已跌逾11%，以及LNG船企Gaslog Ltd (GLOG.N)，该股跌31.7%。

运输原油和成品油的船企能够要求数年来最高的日租金，因为石油产量上升使船运数量高涨。投资者认为石油运输数量高企，使油轮忙个不停，因为石油输出国组织(OPEC)更关注市场份额，而不是油价。

资产管理公司T. Rowe Price分析师Ian McDonald称，“未来18个月左右，情况应相当好，”该公司持有Teekay Tankers(TNK.N)股票，今年该股已累计涨42.7%。

据McDonald，即使在股价上涨后，Teekay Tanker的企业价值倍数(企业价值与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比)仍相对较低，为5.4倍，而在2007年底首次公开上市(IPO)以来均值为9.3倍。

油轮投资者亦在盼望冬季。夏季油轮租金通常下降，因为海面风平浪静，日光时间更长，船只使用时较冬季时效率更高，因此运力受限较少。

纽约Jefferies驻分析师Douglas Mavrinac称，冬季取暖油需求将增加船只使用量，其指称业内预期原油需求将增长。

但LNG运输企业GasLog执行长Paul Wogan称，专注于运输LNG的船企就没有这么繁荣了，因中国、日本和韩国等主要市场需求增长放缓。他预计，澳洲运输需求增加，及2016年美国从新设施的出口增加，将改善2016年前景。

乾散货船企股票今年亦因中国对煤炭和铁矿石需求迟滞而受挫。International Shipholding Corp ISH.N今年迄今累计跌60%，主要是因为乾散货运输费率疲软。

航运业专业贷款公司Global Marine Transport Capital执行长Steven Baffico称，许多船只已经报废，但替代的新船只减少，所以未来18个月乾散货领域的租金将有些上涨。船只供应过剩也在限制船企，Costamare Inc (CMRE.N)今年以来跌10%，Box Ships Inc TEU.N下挫3.5%。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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