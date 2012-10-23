美股道指录得四个月最大单日跌幅

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
* 道指大跌1.82%,标普500指数下挫1.44%,Nasdaq指数收低0.88%
* 杜邦受财报拖累重挫,联合技术小幅收低
* 苹果发布新款iPad後缩减跌幅
* 已公布业绩的标普500指数成份股企业中约63%营收不及预期
路透纽约10月23日电---美国股市周二收跌,道指录得6月21日来最大单日跌幅,道指成份股杜邦和联合技术发布疲弱业绩,显示获利增长正在放缓.
根据路透数据,本财报季迄今,众多企业公布业绩不及市场预期,在已公布业绩的29%标普500指数成份股企业中,仅有37%的营收超过预期,远低於62%的均值,且仅有57.2%的企业盈利优於预期.
数据显示,如果保持目前的水平,这可能是自2001年第四季来盈利超预期企业占比最低的一个季度.
"一系列企业业绩令人失望,今早又传来杜邦颇为低迷的盈利数据."Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示.
"期望值很低,但业绩表现普遍低於预期,因此市场表现疲弱."他表示.
Zaro预计标普500指数可能在短期内跌至1,390-1,400点区间.
杜邦股价急挫9.1%,报45.25美元,此前该公司公布的季度获利低於预期,并宣布裁员1,500人.该股大跌令道指损失33点,道指收低超过240点.
标普原材料股指数.GSPM重挫3%,主要归咎於杜邦表现.
财测也不佳,杜邦、联合技术和3M Co (MMM.N)都在周二下调了财测.
苹果(AAPL.O)执行长库克宣布推出7.9英寸屏幕的iPad Mini,同亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOG.O)的同类产品竞争,苹果收挫3.3%,报613.36美元.
电梯和空调生产商联合技术收低1%,报77.07美元,3M大跌4.1%,报88.73美元.
道琼工业指数.DJI收跌243.36点,或1.82%,至13,102.53点;标准普尔500指数.SPX收挫20.71点,或1.44%,至1,413.11点.Nasdaq指数.IXIC回落26.49点,或0.88%,至2,990.46点.
联合包裹(UPS.N)今日逆市大涨3%,报73.73美元,尽管部分投资人认为其业绩也是令人失望,道琼运输指数.DJT升0.9%.
汤森路透数据显示,标普500指数成份股企业第三季整体盈利预计按年下滑2.5%.
穆迪周一晚将西班牙五个地区的债信评等下调一到两个级距,其中包括债负沉重的加泰罗尼亚地区.穆迪称这些地区现金储备有限,且很快有部分债务到期.(完)
--编译 李军;审校 母红
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