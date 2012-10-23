美股道指录得四个月最大单日跌幅

* 道指大跌1.82%,标普500指数下挫1.44%,Nasdaq指数收低0.88%

* 杜邦受财报拖累重挫,联合技术小幅收低

* 苹果发布新款iPad後缩减跌幅

* 已公布业绩的标普500指数成份股企业中约63%营收不及预期

路透纽约10月23日电---美国股市周二收跌,道指录得6月21日来最大单日跌幅,道指成份股杜邦和联合技术发布疲弱业绩,显示获利增长正在放缓.

根据路透数据,本财报季迄今,众多企业公布业绩不及市场预期,在已公布业绩的29%标普500指数成份股企业中,仅有37%的营收超过预期,远低於62%的均值,且仅有57.2%的企业盈利优於预期.

数据显示,如果保持目前的水平,这可能是自2001年第四季来盈利超预期企业占比最低的一个季度.

"一系列企业业绩令人失望,今早又传来杜邦颇为低迷的盈利数据."Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示.

"期望值很低,但业绩表现普遍低於预期,因此市场表现疲弱."他表示.

Zaro预计标普500指数可能在短期内跌至1,390-1,400点区间.

杜邦股价急挫9.1%,报45.25美元,此前该公司公布的季度获利低於预期,并宣布裁员1,500人.该股大跌令道指损失33点,道指收低超过240点.

标普原材料股指数.GSPM重挫3%,主要归咎於杜邦表现.

财测也不佳,杜邦、联合技术和3M Co (MMM.N)都在周二下调了财测.

苹果(AAPL.O)执行长库克宣布推出7.9英寸屏幕的iPad Mini,同亚马逊(AMZN.O)和谷歌(GOOG.O)的同类产品竞争,苹果收挫3.3%,报613.36美元.

电梯和空调生产商联合技术收低1%,报77.07美元,3M大跌4.1%,报88.73美元.

道琼工业指数.DJI收跌243.36点,或1.82%,至13,102.53点;标准普尔500指数.SPX收挫20.71点,或1.44%,至1,413.11点.Nasdaq指数.IXIC回落26.49点,或0.88%,至2,990.46点.

联合包裹(UPS.N)今日逆市大涨3%,报73.73美元,尽管部分投资人认为其业绩也是令人失望,道琼运输指数.DJT升0.9%.

汤森路透数据显示,标普500指数成份股企业第三季整体盈利预计按年下滑2.5%.

穆迪周一晚将西班牙五个地区的债信评等下调一到两个级距,其中包括债负沉重的加泰罗尼亚地区.穆迪称这些地区现金储备有限,且很快有部分债务到期.(完)

--编译 李军;审校 母红

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