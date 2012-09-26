美股收跌 因欧元区紧张局势升级

* 能源和科技股领跌

* Jabil Circuit是最新一家调降财测的公司

* 标普500指数第三季迄今累积上扬5.2%

* 道指收跌0.3%,标普500指数收挫0.6%,Nasdaq指数回落0.8%

路透纽约9月26日电---美国股市周三下跌,因西班牙和希腊反对节支措施的示威活动引发市场再度忧虑欧洲控制债务危机的能力.

投资者抛售诸如能源和科技等对风险敏感的类股,将资金投入诸如公用事业和必需消费品类股等更具防御性质的板块.标普科技股指数.GSPT回落0.8%,能源指数.GSPE收跌0.9%.而标普公用事业股指数.GSPU收涨0.2%.

马德里爆发反节支暴力示威活动,且有关西班牙最富裕的加泰罗尼亚地区将脱离中央政府的传言甚嚣尘上,这增加了西班牙首相拉霍伊在考虑是否要求援助的过程中面临的压力.

与此同时,希腊爆发逾一年来最大更规模的反节支示威,因国际借款人承认,制定希腊债务危机解决方案有难度.

"节支问题才是街头民众与欧洲决策者之间的真正分歧所在,"Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示.

"我认为,这肯定引发投资者的部分忧虑,"他说,"市场可能正寻找回调的借口."

第三季迄今,标普500指数累积上扬5.2%,9月迄今涨幅为1.9%,9月通常是股市表现较为疲弱的一个月.涨势多数与美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行采取行动提振经济有关.

道琼工业指数.DJI收跌44.04点,或0.33%,至13,413.51点;标准普尔500指数.SPX收跌8.27点,或0.57%,至1,433.32点.Nasdaq指数.IXIC下跌24.03点,或0.77%,至3,093.70点.

股市的较长期前景看似更趋利好.路透对分析师的调查显示,尽管预计在年底前标普500指数不会在目前的水平上大幅攀升,但该指数在2013年上半年将走高,主要受助于央行采取的行动.

周三,科技股也承压,因Jabil Circuit(JBL.N)重挫9.9%,报18.90美元.该公司之前公布第四季获利不及预期,且预期首季业绩疲弱.

其他在近期发布获利预警的公司包括,联邦快递(FDX.N)和卡特彼勒(CAT.N).他们发布的业绩预警引发对全球成长的担忧.

上涨股方面,American Greetings Corp (AM.N)跳涨17.3%,报16.82美元,之前,该公司称,由首席执行长牵头的一财团向其发出退市要约,将该公司作价约5.8亿美元.

今日公布的数据显示,8月新屋销售升至逾五年最高,为楼市正在改善的最新证据.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65.1亿股,今年迄今日成交均值为65.3亿股.

纽约证交所涨跌股之比为约12:17,Nasdaq市场约为3:5.(完)

--编译 母红;审校 李军

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