美股标普500收盘接近四个月低位

* 标准普尔500指数在过去六个交易日累计下挫5.1%

* 思科业绩胜预期,股价跳涨

* 中东紧张局势打击股市和推高能源价格

* 道指收跌1.5%,标普500指数收低1.4%,Nasdaq指数跌1.3%

路透纽约11月14日电---美国股市标准普尔500指数周三跌至7月末以来的最低,受美国预算磋商存在不确定性和中东暴力事件升级拖累.

美国总统奥巴马在赢得连任後的首场记者会上坚称,将需要提高边际税率以应对赤字.旨在解决美国"财政悬崖"问题的谈判处於初步阶段,投资者通过出脱仓位来应对这一不确定性.

"我认为最後一刻会解开悬念,"SunAmerica Asset Management投资组合经理Michael Cheah说,暗指最终会达成协议以避免所谓的财政悬崖.

"在此期间,市场每天都将遭受打击."

若无法达成协议,明年初将一系列增税减支措施将会启动,可能拖累美国经济陷入衰退.

作为此番磋商的一部分,资本利得税和股息税可能上调,这促使投资者抛售股票.

尾盘的买兴疲弱,稍早短暂的升势遭遇卖压.

以色列对加沙地带的巴勒斯坦武装发起大规模袭击,哈马斯武装领导人在空袭中丧生,以色列并威胁入侵加沙.埃及表示已召回驻以色列大使作为回应.中东情势令市场卖压加重.

"我们知道欧洲处於困境中,中国经济放缓...现在中东再燃战火.所有这些同时袭来,明显,市场采取的措施是'先卖出,再提问'."Schaeffer's Investment Research高级技术策略师Ryan Detrick表示.

工业股领跌,部分因以色列袭击加沙後油价攀升1%拖累.标普工业股指数.GSPI下挫2.5%.

在道指成份股思科(CSCO.O)公布的首季盈利和营收均胜预期後,美股开高.思科收高4.8%,报17.66美元,但积极动能稍纵即逝.

道琼工业指数.DJI跌185.23点,或1.45%,至12,570.95点;标准普尔500指数.SPX下滑19.04点,或1.39%,至1,355.49点.Nasdaq指数.IXIC下挫37.08点,或1.29%,至2,846.81点.

道指和Nasdaq指数收在6月底来最低水准.

标普500指数连续第五日收在200日移动均线切入位下方,显示近期跌势动能增强.标普500指数今日并创出7月25日来最低收位.

罗素2000指数大跌2%,道琼运输指数.DJT重挫2.6%,联邦快递(FDX.N)下挫3.7%,报87.12美元,美国银行(BAC.N)大跌3.6%,报8.99美元.

Facebook(FB.O)猛涨12.6%,报22.36美元,因有大量股份禁售期届满,但并未立即引发大规模抛售,投资人对此感到释然.

服装零售商Abercrombie & Fitch Co(ANF.N)飙升34.4%,报41.92美元,该公司公布第三季业绩意外改善,全年财测也超过市场预期.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约74亿股,高於今年迄今日成交均值约65.1亿股.

纽约证交所下跌股和上涨之比为约9:1,Nasdaq市场为约4:1.(完)

--编译 肖群英/李军;审校 张涛/张荻

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