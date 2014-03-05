美股标普500指数收平接近历史高点

* ADP民间就业数据逊于预期

* 金融股领涨标普500指数

* 道琼工业指数跌0.2%，标准普尔500指数持平，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约3月5日 -标准普尔500指数周三基本收平，略低于历史高点；投资者无视疲软的就业及服务业数据，仍旧关注乌克兰局势进展。

市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书反应不大。褐皮书称，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气给购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

民间就业服务机构ADP EmployerServices的报告显示，美国2月民间就业人数增加13.9万人，不及分析师预期。美国供应管理协会(ISM)的报告则显示，2月美国服务业的增长速度放缓。由于冬季天气恶劣，交易商可以忽略看似疲软的一系列数据，但若数据持续疲软，市场可能迎来一波大幅回调。

市场人士密切关注乌克兰局势进展。投资者周一全球寻求避险的情景在周二出现大幅逆转。市场周三表现更加平静，但鉴于乌克兰局势的不确定，波动料在所难免。

虽然乌克兰和俄罗斯之间的紧张情势是全球经济面临的一个重大风险，“但我们认为当前的紧张局势不会演变成国际危机，”美国银行私人财富管理策略师Joseph P. Quinlan说。

标准普尔金融类指数.SPSY上涨0.7%，在标准普尔500指数中涨幅居前。美国银行(BAC.N)涨3.2%至17.25美元。摩根士丹利(MS.N)涨2.8%至31.97美元。

Nasdaq指数小幅收高，表现优于整体市场。Facebook(FB.O)触及纪录高点71.97美元。该股收高4%至71.57美元。

但道琼工业指数下滑，受累于艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)下滑1.8%和耐克(NKE.N)下跌1.5%。

道琼工业指数.DJI收跌35.70点，或0.22%，至16,360.18点；标准普尔500指数.SPX微幅收低0.1点，或0.01%，至1,873.81点；Nasdaq指数.IXIC上涨6.002点，或0.14%，至4,357.974点。

标准普尔500指数周三亦触及盘中纪录高位1,876.53点。

美国多元化制造企业霍尼韦尔(HON.N)股价触及盘中纪录高位95.85美元，此前公司定下2018年时整体营收增至逾500亿美元的目标，并斥资100亿美元用于收购。霍尼韦尔股价终场收高0.06%，报94.66美元。

太阳能面板制造商Canadian Solar(CSIQ.O)股价大跌10.7%至39.02美元，此前公司警告本季营收下滑，因恶劣天气使得大约1亿美元营收延迟。

枪支生产商Smith & Wesson Holding SWHC.O股价跳涨16.4%至13.74美元，此前公司公布第三财季获利骤增42%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有65.2亿股股票易手，而过去一个月的日均值为70亿股。

纽约证交所下跌个股家数超过上涨个股，分别为1,540和1,436。Nasdaq市场下跌个股家数与上涨个股基本持平，分别为1,321和1,258家。(完)

(编译 朱晓军/侯向明/许娜；审校 龚芳/孙茉莉/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。