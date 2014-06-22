美股收高 标普500指数刷新最高纪录收位

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透纽约6月20日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数均刷新最高纪录收位，纽约证交所有330只股票触及52周高位。
标普500指数创下连续三日创新纪录收位的佳绩。
本周，道指上涨约1%，标准普尔500指数升1.4%，Nasdaq指数攀升1.3%。投资者摆脱伊拉克地缘政治忧虑，焦点放在美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示将在一段长时间保持低利率的言论。
标普500指数连涨第六日，支持对股市短期将出现修正的谨慎看法。
“这几周以来，我也没有担心过，但现在我有些担心股市的水平，特别是许多指标触及的水平和正常读数相反，”嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生产品部门董事总经理Randy Frederick说。
最明显的指标包括CBOE波动率指数.VIX和标普500指数的联动关系。两者通常是逆向联动关系。目前CBOE波动率指数接近2007年2月来最低水平，而标普500指数在历来最高位，令人担心股市投资者可能太过自满。
“我预计不会出现10%左右那么大的修正，但下周若有3-4%幅度调整并不是意外，”Frederick说。
VIX指数攀升2.2%，收报10.85，仍低于20的长期均值。
成交量高于正常水平，因周五为“四巫聚首日”，股票期权、股指期权、指数期货和个股期货在今日到期。
道琼工业指数.DJI收升25.62点，或0.15%，至16,947.08点；标准普尔500指数.SPX收高3.39点，或0.17%，至1,962.87点；Nasdaq指数.IXIC 收升8.711点，或0.2%，至4,368.037点。
甲骨文(ORCL.N)急跌4%，报40.82美元，为对标普500指数拖累最大的个股之一。该公司昨日报告的会计年度第四季业绩令投资者大失所望，他们希望看到该公司在与对手竞争中取得更多进展。
但二手车零售商CarMax (KMX.N)大涨16.5%，报52.75美元，为涨幅最大的标普500指数成份股。该公司报告的首季获利超过分析师预期。
RadioShack Corp RSH.N是周五触及52周低位的18只纽约证交所上市股票之一。该股今日触及历史低位，首次跌入仙股区域，成交放量。收盘急跌10.4%，报92美分。
在股价跌至1美元之下后，RadioShack成交放量，有1,300万股易手，25日综合成交均值为390万股。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有72亿股股票换手，高于本月迄今的日成交均值55亿股。(完)
(编译 利棣儿／母红；审校 李军)
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