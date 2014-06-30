美股标普500指数连升六季 创下1998年来最长季度升势

路透纽约6月30日 - 在周一结束的第二季中，美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数连续第六季上升，标普500指数的季度升势为逾14年来首见。

不过，三大股指周一收盘变动不大，之前美国公布一系列良莠不齐的经济数据。

在标普500指数去年劲升30%后，许多投资人原本预计股市牛市会停止，牛市目前已经进入第五个年头。

Nasdaq指数创下2000年来最长季度升势，标普500指数则是1998年来最佳季度升势表现，道琼工业指数在过去六季中也有五季收高。

“短期而言，升势有些过度，我预计会有一些短期修正，但下跌都会被视为是买入的良机。”Schwab Center for Financial Research交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

“我认为今年第三季的表现会和我们刚经历的非常类似，不会有大的行情。”

今年迄今标普500指数22次刷新纪录收盘高位，这令部分投资人愈发担心市场可能是时候出现技术性回落。而美股担忧指数-CBOE波动性指数.VIX仍持于近多年低点。周一VIX指数收报11.57，升2.8%。

近期公布的路透调查显示市场人士预计年底前标普500指数将首次触及两千点，这意味着今年的升幅约为8.2%。

道琼工业指数.DJI收跌25.24点，或0.15%，至16,826.60点；标准普尔500指数.SPX小幅收低0.73点，或0.04%，至1,960.23点。Nasdaq指数.IXIC上扬10.248点，或0.23%，至4,408.178点。

在6月，道指上升0.6%，标普500指数上涨1.9%，Nasdaq指数劲升3.9%。

在今年第二季，道指升2.2%，标普500指数大涨4.7%，Nasdaq指数劲升5%。

在今年上半年，道指上升1.5%，标普500指数劲涨6.1%，Nasdaq指数攀升5.5%。

周一美股对美国公布的数据无甚反应。供应管理协会(ISM)公布6月美国中西部制造业活动指数自七个月高位的回落幅度大于预期，而全美不动产协会(NAR)公布，美国5月成屋待完成销售指数较上月增长6.1%，为2010年4月来最大按月升幅。

一些交易商表示，由于周五为美国独立日假期，周三和周四将有众多数据公布，市场波动性可能增加。

通用汽车(GM.N)下挫0.9%，报36.30美元，此前该公司宣布将在美国再召回428,211辆汽车，其中包括新款四轮驱动皮卡和SUV，因软件存在的问题可能导致汽车驻车时自动转至空挡并溜车。

纽约梅隆银行(BK.N)升3.5%，报37.48美元，此前Trian Fund Management LP在修改后的监管文件中披露，已经收购超过900万股纽约梅隆银行股票。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为57亿股，低于本月迄今日均值58亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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