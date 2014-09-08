美股道指和标普500指数收挫 受累于能源股跌势

路透纽约9月8日 - 美股道指和标普500指数周一收跌，受累于能源股跌势，Nasdaq指数在雅虎(YHOO.O)的带动下小涨。

标普500指数在周五刷新收盘纪录后走低。

能源股领跌，标普能源股指数.SPNY急挫1.6%。艾克森美孚(SLB.N)收低1.5%，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)重挫2.1%，对标普500指数的拖累最大。

美元走强压低以美元计价的商品价格。美元攀升至逾一年最高，美国原油期货回落0.7%。

“市场今天只是在近期上涨后盘整，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示。

“美元走强，导致商品市场受创。能源股走低，拖累大盘回落。”

雅虎(YHOO.O)跳涨5.6%，报41.81美元，为2006年1月11日以来最高收位，扶助Nasdaq市场的表现，市场正在翘首期待阿里巴巴的首次公开发行(IPO)。雅虎持有阿里巴巴22.4%的股份。

道琼工业指数.DJI收跌25.94点，或0.15%，至17,111.42点；标准普尔500指数.SPX收低6.17点，或0.31%，至2,001.54点；Nasdaq指数.IXIC上扬9.39点，或0.2%，至4,592.29点。

近期股市动能受美国联邦储备委员会(FED/美联储)的宽松政策提振，其中包括购债和低利率等。旧金山联储的研究显示，投资者预计，利率将在较美联储自身预期更长的时间内保持在低位。

纽约证交所今日百分比涨幅最大的个股是Cheetah Mobile (CMCM.N)，急升12.79%。百分比跌幅最大的个股是Halcon Resources (HK.N)，重挫7.58%。

在纽约证交所交投最活跃的个股中，美国上市的巴西企业Petrobras (PBR.N)急跌5.31%，报18.35美元。Ambev SA (ABEV.N)回落2.39%，报6.95美元。

除雅虎外，苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)的成交也非常活跃。苹果跌0.6%，报98.36美元，微软上扬1.2%，报46.47美元。

纽约证交所，下跌股与上涨股数量分别为1,876股和1,143股，比率为1.64:1；Nasdaq市场的涨跌股数量分别为1,525和1,200股，比率为1.27:1。

标普500指数成份股中，有45只个股触及52周新高，三只触及新低；Nasdaq综合指数中，有78只成份股触及新高，26只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计有约52亿股成交，接近53亿股的五日成交均值。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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