美股道指和标普500指数收挫 受累于能源股跌势

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约9月8日 - 美股道指和标普500指数周一收跌，受累于能源股跌势，Nasdaq指数在雅虎(YHOO.O)的带动下小涨。
标普500指数在周五刷新收盘纪录后走低。
能源股领跌，标普能源股指数.SPNY急挫1.6%。艾克森美孚(SLB.N)收低1.5%，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)重挫2.1%，对标普500指数的拖累最大。
美元走强压低以美元计价的商品价格。美元攀升至逾一年最高，美国原油期货回落0.7%。
“市场今天只是在近期上涨后盘整，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示。
“美元走强，导致商品市场受创。能源股走低，拖累大盘回落。”
雅虎(YHOO.O)跳涨5.6%，报41.81美元，为2006年1月11日以来最高收位，扶助Nasdaq市场的表现，市场正在翘首期待阿里巴巴的首次公开发行(IPO)。雅虎持有阿里巴巴22.4%的股份。
道琼工业指数.DJI收跌25.94点，或0.15%，至17,111.42点；标准普尔500指数.SPX收低6.17点，或0.31%，至2,001.54点；Nasdaq指数.IXIC上扬9.39点，或0.2%，至4,592.29点。
近期股市动能受美国联邦储备委员会(FED/美联储)的宽松政策提振，其中包括购债和低利率等。旧金山联储的研究显示，投资者预计，利率将在较美联储自身预期更长的时间内保持在低位。
纽约证交所今日百分比涨幅最大的个股是Cheetah Mobile (CMCM.N)，急升12.79%。百分比跌幅最大的个股是Halcon Resources (HK.N)，重挫7.58%。
在纽约证交所交投最活跃的个股中，美国上市的巴西企业Petrobras (PBR.N)急跌5.31%，报18.35美元。Ambev SA (ABEV.N)回落2.39%，报6.95美元。
除雅虎外，苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)的成交也非常活跃。苹果跌0.6%，报98.36美元，微软上扬1.2%，报46.47美元。
纽约证交所，下跌股与上涨股数量分别为1,876股和1,143股，比率为1.64:1；Nasdaq市场的涨跌股数量分别为1,525和1,200股，比率为1.27:1。
标普500指数成份股中，有45只个股触及52周新高，三只触及新低；Nasdaq综合指数中，有78只成份股触及新高，26只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计有约52亿股成交，接近53亿股的五日成交均值。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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