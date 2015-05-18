美股道指和标普500指数刷新收盘纪录 因升息忧虑缓解

路透5月18日 - 美股道指和标普500指数周一刷新收盘纪录，受助于苹果(AAPL.O)上涨，以及经济数据疲弱暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会暂缓升息。

标普500指数.SPX连续三日刷新收盘纪录，上涨6.47点，或0.3%，收报2,129.20点；道琼工业指数.DJI收高26.32点，或0.14%，收报18,298.88点，打破上次在3月2日创下的纪录最高收位。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心指数下滑，但仍显示建筑商认为市场状况乐观。NAHB在声明中表示，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54，接受路透访问的分析师的平均预期为上升至57。

近几个月经济增速放缓，部份因美元上涨和薪资增长迟滞，导致一些投资者推迟对美联储升息时机的预期。

“美联储可能推迟升息的看法越发成为市场共识，因为经济成长真的不强劲，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner说。

苹果上涨1.10%，报130.19美元，此前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)称苹果股价“仍大大被低估”，应该在240美元。伊坎是苹果10大股东之一。

Nasdaq指数.IXIC上涨30.15点，或0.6%，收报5,078.44点。

苹果走高是三大股指上升的主要原因。

标普500指数10大类股中有七种上涨，金融股.SPSY升0.56%，是升幅最大的板块。

Altera ALTR.O劲升5.65%，报46.93美元，此前美国纽约邮报报导，Altera和英特尔恢复并购磋商。英特尔(INTC.O)上扬1.24%。

非专利药生产商Endo International (ENDP.O)急跌5.37%，报80.77美元，此前公司称将以80.5亿美元从TPG Capital手中收购非上市公司ParPharmaceutical。

阿里巴巴(BABA.N)下跌1.53%，一批奢侈品厂商周五起诉阿里巴巴，声称该公司对部分商家在其网站上向全球销售假冒商品睁只眼闭只眼。[nL3S0Y8013]

连同周一上涨在内，道指在今年迄今上升2.7%，标普500指数升3.4%，Nasdaq指数上扬7.2%。

目前标普500指数市盈率为17倍，高于10年平均市盈率中值15倍。

Brunner说，成交相对清淡，暗示近期股市涨势可能容易遭遇挫折，特别是接近夏季，许多美股投资者都会休假。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约53亿股，低于过去五日日均成交量64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,577和1,428家，比率为1.10:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,719和1,014家，比率为1.70:1。

有34只标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低。有111只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。