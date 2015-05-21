美股标普500指数创纪录最高收位 但低成交量让投资者保持谨慎

路透纽约5月21日 - 美国股市标普500指数周四创纪录最高收位，此前公布的经济数据令人失望，巩固对美国只会在今年晚些时候升息的预期。

交易商警告称，近日市场成交量低于均值，暗示不是所有市场人士对股市涨势充满信心。

“如果只是两个人在股市买入和卖出，股市在纪录高位也不毫无意义，”Performance Trust Capital Partners交易部董事Brian Battle说，“这是投资者要留意的。”

随着企业业绩期接近尾声，美股成交量近几日低于本月迄今均值。

周四，BATS Global Markets提供的数据显示，美国各证交所总成交约56亿股，低于本月迄今日均成交量63亿股。

美国上周初请失业金人口增幅略超预期，但基本趋势仍直指就业市场供应收紧。

周四公布的其他数据显示，4月成屋销售意外下降，5月制造业活动疲态不改，进一步凸显第二季初经济反弹的力度温和。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员几乎排除了在6月升息的可能性。

投资者在等待美联储主席叶伦周五发表讲话，寻找美联储何时升息的进一步线索。

标准普尔500指数.SPX上升4.97点，或0.23%，收报2,130.82点，略高于上次在周一创下的2,129.2点的纪录最高收位。

道琼工业指数.DJI微涨0.34点，收报18,285.74点。

Nasdaq指数.IXIC上涨19.051点，或0.38%，收报5,090.794点，略低于4月24日触及的5,092.08点的纪录最高收位。

Rosenblatt Securities董事总经理Gordon Charlop说，股指近期创新高，并未激发市场的乐观情绪。

“市场潜意识并不是 '股市准备创新高了 ' ,”Charlop表示，“人们并不是兴高采烈地说，经济强劲，创造大量就业。”

标普500指数10大类股中有七种上升，能源股.SPNY上扬0.84%，因油价连升第二日。

过去几周并购臆测的主角Salesforce.com (CRM.N)劲升3.92%，报72.91美元，此前公司公布实现季度获利，为七个季度来首次。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,684和1,355家，比率为1.24:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,384和1,369家，比率为1.01:1。

有20只标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低。有75只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，48只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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