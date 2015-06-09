美股几收平盘 标普500指数结束三日连跌微幅收高

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月9日 - 美国股市周二收盘基本持稳，标普500指数结束三日连跌，因金融和消费必需品类股反弹。
生物科技股对指数的拖累较大，Biogen (BIIB.O)收低1.1%，报382美元，Nasdaq生物科技股指数.NBI跌0.7%。
标普金融股指数.SPSY升0.3%，受助于升息前景，而标普必需消费品类股指数.SPLRCS升0.5%。
今日美国又公布了一波强劲的经济数据，巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在9月升息的预估。
“市场目前在寻找升息的依据，并等待下周美联储的会议，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。
道琼工业指数.DJI微跌2.51点，或0.01%，至17,764.04点；标准普尔500指数.SPX微升0.87点，或0.04%，至2,080.15点；Nasdaq指数.IXIC小跌7.76点，或0.15%，至5,013.87点。
道琼运输指数.DJT收低0.3%，略高于修正区域，即较去年12月29日所创的纪录收盘高位9,217.44回落10%。
周二公布的数据显示，美国4月职位空缺大幅攀升至纪录高位，5月小企业信心增强，均显示经济成长在年初萎缩后重拾动能。
Hovnanian Enterprises (HOV.N)公布了令人失望的业绩后，股价劲跌9.8%，报2.86美元，为2012年来最低。
加拿大瑜伽服装零售商Lululemon (LULU.O)上调全年营收和盈利预估，股价急升11%，报68.27美元。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,976和1,066家，比率为1.85:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,645和1,093家，比率为1.51:1。
有10只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低；有88只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，46只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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