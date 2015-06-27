美股标普500指数收平但本周下滑 半导体类股领跌

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月26日 - 美国股市周五涨跌互现，标普500指数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态度。
道琼工业指数收高，受成份股企业耐克(NKE.N)业绩强劲提振，但Nasdaq指数收挫，因美光(MU.O)业绩令人失望，打压英特尔等晶片股。
在欧洲，希腊周五拒绝了延长救助五个月的建议，周六欧元区财长将开会决定希腊的命运。希腊急需18亿美元资金偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，以避免出现违约。如果希腊违约，可能不得不退出欧元区或欧盟，这会动摇该地区的经济基础。
“如果问题得以解决，那么市场表现将会很不错，6月30日就会见分晓，”Tower Bridge Advisers投资长James Meyer表示，“从绝对值来看，市值算高的。”
耐克(NKE.N)升4.3%，报109.71美元，对道指的提振作用最大，此前耐克公布的季度盈利优于预期，因该公司以较高价格售出更多高利润的运动鞋和服装。
美光暴跌18%，报19.66美元，昨日该公司预计个人电脑使用的晶片价格将进一步下滑，且其对当前季度营收预估远逊市场预期。费城半导体指数.SOX大跌2.4%，英特尔(INTC.O)跌3%，报31.02美元。
在今日公布的经济数据中，密西根大学6月美国消费者信心指数终值为96.1，远高于5月终值90.7。也高于初值94.6。
投资人一直在密切关注美国经济数据，以判断是否美国经济从年初缓慢开局中复苏。美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，是否升息仍要取决于数据，要等看到经济稳定反弹时才会升息。
道琼工业指数.DJI升56.59点，或0.32%，至17,946.95点；标准普尔500指数.SPX小跌0.71点，或0.03%，至2,101.60点；Nasdaq指数.IXIC回落31.685点，或0.62%，至5,080.505点。
本周，道指和标普500指数下跌0.4%，Nasdaq指数回落0.7%。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约61.7亿股，高于6月迄今日成交均值60.9亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,752和1,334家，比率为1.31:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,647和1,152家，比率为1.43:1。
有16只标普500指数成份股触及52周新高，21只触及新低；有137只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，62只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)