美股收低 标普500指数连跌第三日

路透纽约9月23日 - 美国股市周二下跌，必需消费品类股引领标普500指数连跌第三日，因投资者越发担忧全球经济成长的步伐。

今日股市全面下滑，标普10大类股全军覆没，必需消费品.SPLRCS跌幅最大，挫0.9%，工业股.SPLRCI跌0.8%。

欧洲股市周二连跌第二日，跌幅达1.3%，因数据显示，本月法国企业活动萎缩，德国制造业成长放缓。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.34%。美国股市跟随欧股跌势。

欧洲数据“有些令人担忧”，J.P. Morgan Funds全球市场策略师David Lebovitz表示，“我们本没有指望欧洲的情况永久的改善，但出现了一些放缓，令市场有所承压。”

在美国牵头空袭叙利亚境内的伊斯兰国武装分子目标后，市场又添了一些谨慎情绪。紧张局势提振美国原油期货CLc1升0.6%，报91.44美元。

“重要的是看局势如何发展，但迄今油市表现颇佳，”Lebovitz称，“只要油价保持在100美元之下，市场应能从容应对，但超过该水准，就会对消费构成拖累。”

道琼工业指数.DJI收跌116.68点，或0.68%，至17,056.00点；标准普尔500指数.SPX收挫11.52点，或0.58%，至1,982.77点；Nasdaq指数.IXIC回落19.00点，或0.42%，至4,508.69点。

标普500指数连跌第三日，连续第二日收在14日移动均线切入位之下，显示短期动能疲弱。

小盘股罗素2000指数.TOY跌0.9%，其50日移动均线切入位跌至200日移动均线略下方，形成所谓的“死亡交叉”，许多投资人认为这预示熊市将至。

CarMax Inc (KMX.N)盈利不及预期，同店销售同比下滑，股价重挫9.5%，报47.80美元，为跌幅最大的标普500指数成份股。

化肥企业CF Industries (CF.N)跳升5.3%，报269.37美元，为涨幅最大的标普成份股，该公司正同挪威同业Yara (YAR.OL)洽商合并。

Bed Bath & Beyond (BBBY.O)盘后公布业绩后股价上扬6.9%，报67美元，该公司公布同店销售增长3.4%。

纽约证交所和Nasdaq市场均有超过三分之二的股票收低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交为约57.8亿股，低于约60亿股的本月迄今日成交均值。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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