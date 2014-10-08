美股标普500指数录得一年来最大单日涨幅

路透纽约10月8日 - 美国股市周三大涨，主要股指创下今年最大单日升幅，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录暗示，除非他们认定经济能承受住升息带来的影响，否则不会开始升息。

今日市场普涨，盘中走势震荡，尾盘涨势加速。尽管美国股市在上午的交易中走低，标普500指数一度跌穿150日移动均线，但该指数的10大板块今日全线收高，且只有一个板块的涨幅不到1%。

美联储曾表示，将在“相当长一段时间内”不升息，但在9月16-17日的会议记录中，部分委员担忧这可能会被解读为对升息时机的“承诺”，而非联储想传达的根据数据表现来决定美国经济可以在没有联储刺激举措的帮助下成长的信息。

“根据数据表现来决定升息时机是美联储想根植到投资者头脑中的信息，且就业市场仍太过疲弱，不足以促使美联储在短期内升息，”Forward的首席投资长Jim O’Donnell表示。

与经济成长息息相关的类股领涨。金融股.SPSY攀升1.8%，科技股.SPLRCT劲扬2%。其中摩根士丹利(JPM.N)上扬1.9%，报60.40美元。苹果(AAPL.O)急升2.1%，报100.80美元。

标普500指数成份股中，仅有21只收低。CBOE波动性指数.VIX跌12.2%，报15.11。

今日收涨后，标普500指数较纪录收盘高位低2.2%。Russell 2000指数.TOY较纪录高位低9.3%， 脱离10%的修正区域。

道琼工业指数.DJI收高274.83点，或1.64%，至16,994.22点；标准普尔500指数.SPX收高33.79点，或1.75%，至1,968.89点；Nasdaq指数.IXIC大涨83.39点，或1.9%，至4,468.59点。

标普500和NASDAQ指数录得2013年10月10日以来最大单日百分比升幅，当日美国国会就结束预算僵局达成协议。道指录得12月以来最佳表现。RUSSELL 2000指数录得6月以来最大单日百分比涨幅。

今日成交放量，根据BATS提供的交易所数据，美国各证交所总成交量约为84亿股，远高于本月迄今成交均值71.9亿股。

美国铝业(AA.N)在盘后交易中上扬，之前该公司公布的第三季营收超过分析师预期。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,474和608股，比率为4.07：1；Nasdaq市场，涨跌股分别为1,917和772股，比率为2.48:1。

14只标普500指数成份股触及52周新高，23只触及新低；23只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，268只触及新低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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