美股在芯片股带领下走低 标普500指数下滑至5月来最低

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月10日 - 美国股市周五大跌，标普500指数和Nasdaq指数录得2012年5月来表现最差的一周，道指跌至去年收盘水准之下。今日科技股领跌，此前一芯片制造商警告，该行业将全面下滑。
标普500指数收在5月底以来的最低水平，正好在200日移动均线上，标普500指数自2012年底以来一直没有失守这一关键技术水平。200日移动均线也和8月初的一个日内低位汇合。
分析师表示，本周股市被抛售有多个原因，但市场对所有这些因素都不感到新鲜。一些市场士将股市大跌归咎于对美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将结束购买计划的忧虑，以及担心经济增长疲弱，特别是欧洲，以及它对美国企业盈利造成的影响。
标准普尔确认法国AA/A-1+评等，将展望下调至负面，凸显欧洲正在成为全球经济成长的拖累。本周稍早出炉的德国经济数据疲弱。德国是欧元区最大的经济体。
市场大跌也归咎于技术指标。
普遍遭抛售“更多是因技术性因素，”Chase Investment Counsel高级量化分析师和投资组合经理人Brian Lazorishak表示。
他指出，目前接近1,905点的200日移动均线切入位“应是颇为顽强的支撑水准。跌穿该水准可能要费些时日...但在1,900点位有强劲支撑。”
晶片股领跌，费城半导体指数.SOX急挫6.9%，为2009年1月来最大单日跌幅，之前Microchip Technology (MCHP.O)警告该行业将全面下滑。
Microchip Tech暴跌12.3%，费城半导体指数进入修正区域，自不到一个月前触及的13年高位回落达15.4%。
Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley表示，晶片股乃至整体科技股下挫是因欧洲经济数据疲弱。
道琼工业指数.DJI收跌115.15点，或0.69%，至16,544.10点；标准普尔500指数.SPX收低22.08点，或1.15%，至1,906.13点；Nasdaq指数.IXIC收跌102.099点，或2.33%，至4,276.237点。
本周，道指下跌2.7%，标普500指数大跌3.1%，NASDAQ指数劲跌4.5%，标普500指数和Nasdaq指数本周跌幅为2012年5月来最大。
标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是L-3 Communications Holdings (LLL.N)，该股升6.5%，，而百分比跌幅最大的是Microchip Tech。
Nasdaq 100指数成份股中百分比涨幅最大的是Staples Inc
(SPLS.O)，升1.8%，百分比跌幅最大的是急挫12.4%的NXP Semiconductors (NXPI.O)。
Nasdaq市场交投较活跃的个股包括美光(MU.O)，该股大跌9.3%，报27.79美元，英特尔(INTC.O)跌5.1%，报31.91美元。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,426和657股，比率为3.69:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股分别为1,971和729股，比率为2.70：1。
七只标普500指数成份股触及52周新高，43只触及52周新低；17只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，322只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约91亿股，高于过去五日成交均值74亿股。(完)
(编译 利棣儿/李军；审校 母红)
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