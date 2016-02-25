美股连涨第二日 标普500指数今年来首次升穿50日移动均线

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月25日 - 美国股市周四大幅收涨，因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，且投资者看到市场波动数周后出现的机会。
油价大涨3%，扶助美股连升第二日。油价是今年推动市场走势的主要诱因，因投资者认为能源需求疲弱是全球经济成长迟滞的迹象。
标普500指数.SPX 在过去九个交易日累计反弹6%，但较去年底收盘水准仍下跌近5%，因油价徘徊在近十年低位。
今日标普500指数在今年以来首次升穿50日移动均线，一些投资者认为，这是市场人气改善的迹象。
“很多人找我，说 '我有5万美元放在银行，没有收益。现在是不是时候投资(股市)？' ，”Longbow资产管理公司首席执行长Jake Dollarhide说。
“人们在说， '我们(现在在股市)投资一些。 ”
标普500指数10大类股全数上涨，金融股.SPSY 劲升1.38%，是升幅最大的板块。
金融股在今年迄今下挫12%，是标普500指数中表现最差的板块，因担心能源企业将出现一连串债务违约，银行已开始为此作拨备。
经济数据扶助股市人气。1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。
道琼工业指数.DJI收高212.30点，或1.29%，至16,697.29点；标准普尔500指数.SPX收高21.90点，或1.13%，至1,951.70点；Nasdaq指数.IXIC收涨39.599点，或0.87%，至4,582.205点。
线上客户管理软件商Salesforce.com Inc (CRM.N) 暴涨11.03%，此前公司公布高于预期的营收且上调全年营收预估。该股对标普500指数带来最大的提振。
微软(MSFT.O) 上涨1.44%，对Nasdaq指数涨幅帮助最大。
食品公司Kraft Heinz(KHC.O)在盘后交易中劲升3%，此前公司公布第四季业绩。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,265家和784家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,684家和1,074家。
标普500指数成份股有35只触及52周新高，两只份股触及新低；有33只Nasdaq指数成份股触及52周新高，48只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，低于过去20日的平均日成交量90亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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