美股连涨第二日 标普500指数今年来首次升穿50日移动均线

路透2月25日 - 美国股市周四大幅收涨，因油价走高减弱了银行可能受债务违约打击的担忧，且投资者看到市场波动数周后出现的机会。

油价大涨3%，扶助美股连升第二日。油价是今年推动市场走势的主要诱因，因投资者认为能源需求疲弱是全球经济成长迟滞的迹象。

标普500指数.SPX 在过去九个交易日累计反弹6%，但较去年底收盘水准仍下跌近5%，因油价徘徊在近十年低位。

今日标普500指数在今年以来首次升穿50日移动均线，一些投资者认为，这是市场人气改善的迹象。

“很多人找我，说 '我有5万美元放在银行，没有收益。现在是不是时候投资(股市)？' ，”Longbow资产管理公司首席执行长Jake Dollarhide说。

“人们在说， '我们(现在在股市)投资一些。 ”

标普500指数10大类股全数上涨，金融股.SPSY 劲升1.38%，是升幅最大的板块。

金融股在今年迄今下挫12%，是标普500指数中表现最差的板块，因担心能源企业将出现一连串债务违约，银行已开始为此作拨备。

经济数据扶助股市人气。1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。

道琼工业指数.DJI收高212.30点，或1.29%，至16,697.29点；标准普尔500指数.SPX收高21.90点，或1.13%，至1,951.70点；Nasdaq指数.IXIC收涨39.599点，或0.87%，至4,582.205点。

线上客户管理软件商Salesforce.com Inc (CRM.N) 暴涨11.03%，此前公司公布高于预期的营收且上调全年营收预估。该股对标普500指数带来最大的提振。

微软(MSFT.O) 上涨1.44%，对Nasdaq指数涨幅帮助最大。

食品公司Kraft Heinz(KHC.O)在盘后交易中劲升3%，此前公司公布第四季业绩。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,265家和784家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,684家和1,074家。

标普500指数成份股有35只触及52周新高，两只份股触及新低；有33只Nasdaq指数成份股触及52周新高，48只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，低于过去20日的平均日成交量90亿股。(完)