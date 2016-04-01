标普500成分股派息连续七季刷新纪录的势头结束

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约3月31日 - 标准普尔500指数成分企业派息结束长达七个季度刷新纪录的状态，主要由于康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)等能源企业削减派息。
据标普道琼斯指数有限公司周三公布数据，标普500指数成分企业第一季每股派息11.04美元，低于第四季的11.35美元，后者是连续第七季派息创纪录。
但第一季派息仍较上年同期增加4.6%，本月较2015年3月增长4.3%。
但在利率仍处极低水准之际，对一些仰赖派息作为现金来源的投资者来说，派息结束刷新纪录可能是令人失望的消息。
标普分析师Howard Silverblatt称，这种变化也反映了油价下跌造成能源业成长减缓，这一因素未来几季料继续拖累标普500成分企业派息增长。
Silverblatt表示，能源企业派息占标普500成分企业年度派息的9.7%，低于2014年底时的12%。
Silverblatt并称，能源板块的股息收益率目前为3.1%，仍高于整体标普500成分企业2.2%的水准，但低于公用事业类股的3.5%。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。