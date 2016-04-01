标普500成分股派息连续七季刷新纪录的势头结束

路透纽约3月31日 - 标准普尔500指数成分企业派息结束长达七个季度刷新纪录的状态，主要由于康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)等能源企业削减派息。

据标普道琼斯指数有限公司周三公布数据，标普500指数成分企业第一季每股派息11.04美元，低于第四季的11.35美元，后者是连续第七季派息创纪录。

但第一季派息仍较上年同期增加4.6%，本月较2015年3月增长4.3%。

但在利率仍处极低水准之际，对一些仰赖派息作为现金来源的投资者来说，派息结束刷新纪录可能是令人失望的消息。

标普分析师Howard Silverblatt称，这种变化也反映了油价下跌造成能源业成长减缓，这一因素未来几季料继续拖累标普500成分企业派息增长。

Silverblatt表示，能源企业派息占标普500成分企业年度派息的9.7%，低于2014年底时的12%。

Silverblatt并称，能源板块的股息收益率目前为3.1%，仍高于整体标普500成分企业2.2%的水准，但低于公用事业类股的3.5%。(完)